1 órája
Édes, arany zuhatag a belvárosban
Kezdetét vette a Fehérvári Mézünnep az Országzászló téren, ahol helyi termelők várják mézeikkel és mézes finomságaikkal az érdeklődőket. Az augusztus 8. és 10. közötti program utolsó napján, vasárnap nem akármilyen látványosságban lehet majd részük azoknak, akik kilátogatnak a Fehérvári Mézünnepre.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Mézkóstolással, mézvásárral, mézes előadásokkal és Zümmögő interkatív játszóházzal várja az érdeklődőket augusztus 8. és 10. között a Fehérvári Mézünnep. A méhészek és a mézkedvelők egyik legnagyobb megyei rendezvényén felvonulnak a Mézlovagok is, élükön az újonnan megválasztott Mézkirálynővel!
Helyi termelők portékái várnak a Fehérvári Mézünnepen
A Fehérvári Mézünnep kihagyhatatlan lehetőséget kínál a minőségi, igazi méz kóstolására és beszerzésére egyaránt. Az igazi méz nem olcsó, és az olcsó méz nem igazi – mondja Lódi József, a Szent István Mézlovagrend nagymestere, aki arra buzdít mindenkit, hogy próbálja ki a helyi termelők mézeit, s legalább hasonlítsa össze azzal, amit a szupermarketek polcain lehet kapni. Ég és föld a különbség, jóllehet, elvétve a nagyáruházak is forgalmaznak magyar mézet. – Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy keressék a helyi termelők mézeit, hiszen azok valódi mézek, nem olyanok, mint a sokkal gyengébb minőségű, raklapon árult áruházi mézek – fűzi hozzá a méhész.
A háromnapos rendezvény ideje alatt nyolc Fejér vármegyei – székesfehérvári, sárbogárdi, sárszentmihályi, fehérvárcsurgói és pázmándi – méhész várja portékáival az érdeklődőket az Országzászló téren péntektől vasárnapig 10.00 és 19.00 óra között. A különböző területekről érkezett méhészek más-más ízvilágú mézeket kínálnak, hiszen ahány vidék és éghajlajlati viszony, annyiféle lehet a végeredmény, így aztán más az íze egy Fehérvár-környéki, és más egy sárbogárdi virágméznek. A kínálat elképesztő, több tucat fajta mézet találunk itt, mindenki megtalálhatja az ízlésének leginkább megfelelő aranyló édességet. Már csak ezért is érdemes kilátogatni a mézünnepre, s alaposan végigkóstolni az egyes standok portékáját!
A mézünnep vasárnapi programjai
Vasárnap 09.00 órakor a Sóstó Természetvédelmi területen a Mézlovagrendek fogadásával veszi kezdetét a program. 10.00 órakor a helyi és határon túli Mézlovagrendek koszorút helyeznek el a Beporzók rétjén álló Méhészeti Emlékhelynél, majd 11.00 órakor szabadtéri mézszentelő misét tartanak a közelben. 12.30 órkor még a szakmabelieket hívja megbeszélésre a Mézlovagrend a Zöld Tanyához, 15.15-kor azonban már érdemes lesz visszaérni az Országzászló térre, ugyis kezdődik a Mézlovagrendek felvonulása, élükön az új Mézkirálynővel! A mézosztással kísért menet az Alba Pláza–Fő utca nyomvonalán halad majd. 16.00 órakor Cser-Palkovics András polgármester mondd köszöntőt az Országzászló téren.
Frissen Fejérből
- Hiányosságokat tártak fel a Fejér megyei gyermektáborban, ahonnan többen kórházba is kerültek
- Zacher megint durván őszinte volt: ez hőségben megmentheti az életed
- Bezár az Aranybulla Könyvtár
- Áramszünetre kell készülni a fehérvári városrészben
- Hamarosan ismét fellélegezhetünk: Fejérben újra irtják a vérszívókat