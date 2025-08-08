Édes, arany zuhatag a belvárosban

Mézkóstolással, mézvásárral, mézes előadásokkal és Zümmögő interkatív játszóházzal várja az érdeklődőket augusztus 8. és 10. között a Fehérvári Mézünnep. A méhészek és a mézkedvelők egyik legnagyobb megyei rendezvényén felvonulnak a Mézlovagok is, élükön az újonnan megválasztott Mézkirálynővel!

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Helyi termelők portékái várnak a Fehérvári Mézünnepen

A Fehérvári Mézünnep kihagyhatatlan lehetőséget kínál a minőségi, igazi méz kóstolására és beszerzésére egyaránt. Az igazi méz nem olcsó, és az olcsó méz nem igazi – mondja Lódi József, a Szent István Mézlovagrend nagymestere, aki arra buzdít mindenkit, hogy próbálja ki a helyi termelők mézeit, s legalább hasonlítsa össze azzal, amit a szupermarketek polcain lehet kapni. Ég és föld a különbség, jóllehet, elvétve a nagyáruházak is forgalmaznak magyar mézet. – Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy keressék a helyi termelők mézeit, hiszen azok valódi mézek, nem olyanok, mint a sokkal gyengébb minőségű, raklapon árult áruházi mézek – fűzi hozzá a méhész.

A háromnapos rendezvény ideje alatt nyolc Fejér vármegyei – székesfehérvári, sárbogárdi, sárszentmihályi, fehérvárcsurgói és pázmándi – méhész várja portékáival az érdeklődőket az Országzászló téren péntektől vasárnapig 10.00 és 19.00 óra között. A különböző területekről érkezett méhészek más-más ízvilágú mézeket kínálnak, hiszen ahány vidék és éghajlajlati viszony, annyiféle lehet a végeredmény, így aztán más az íze egy Fehérvár-környéki, és más egy sárbogárdi virágméznek. A kínálat elképesztő, több tucat fajta mézet találunk itt, mindenki megtalálhatja az ízlésének leginkább megfelelő aranyló édességet. Már csak ezért is érdemes kilátogatni a mézünnepre, s alaposan végigkóstolni az egyes standok portékáját!

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A mézünnep vasárnapi programjai

Vasárnap 09.00 órakor a Sóstó Természetvédelmi területen a Mézlovagrendek fogadásával veszi kezdetét a program. 10.00 órakor a helyi és határon túli Mézlovagrendek koszorút helyeznek el a Beporzók rétjén álló Méhészeti Emlékhelynél, majd 11.00 órakor szabadtéri mézszentelő misét tartanak a közelben. 12.30 órkor még a szakmabelieket hívja megbeszélésre a Mézlovagrend a Zöld Tanyához, 15.15-kor azonban már érdemes lesz visszaérni az Országzászló térre, ugyis kezdődik a Mézlovagrendek felvonulása, élükön az új Mézkirálynővel! A mézosztással kísért menet az Alba Pláza–Fő utca nyomvonalán halad majd. 16.00 órakor Cser-Palkovics András polgármester mondd köszöntőt az Országzászló téren.