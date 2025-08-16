augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

32°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Testvérváros

1 órája

Fehérvár új szövetségre lépett (galéria)

Címkék#testvérváros#Argishti Mekhakyan#Etchmiadzin#Cser-Palkovics András

Az örményországi Etchmiadzin és Székesfehérvár - a két történelmi és kulturális örökségben gazdag város - pénteken partnervárosi megállapodással erősítette meg kapcsolatát. Aláírásukkal deklarálták, hogy a két település közös értékeit és hagyományait a jövőben kézzelfogható projektekben, kulturális csereprogramokban és turisztikai kezdeményezésekben bontakoztatják ki.

Feol.hu
Fehérvár új szövetségre lépett (galéria)

Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

"A két város demokratikus úton megválasztott képviselői a két város közötti kapcsolatok megerősítése céljából, a barátság, egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvén alapulva és abban a meggyőződésben, hogy a keresztény gyökerekkel rendelkező közösségeik közötti kapcsolatok ápolásával a jelenkor valós társadalmi igényeinek tesznek eleget, ünnepélyesen kijelentik, hogy Etchmiadzin Város / Vagharshapat Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen szerződés hatályba lépésével partnerségi kapcsolatot létesít" - áll abban a preambulumban,  melyet Székesfehérvár és az örményországi Etchmiadzin - korábbi nevén Vagharshapat – vezetői írtak alá augusztus 15-én, pénteken. Hivatalosan is partnervárosi kapcsolatot létesített tehát a két település, a találkozónak a Városháza díszterme adott otthont, ahol a partnerkapcsolati megállapodást Cser-Palkovics András polgármester és Argishti Mekhakyan, Etchmiadzin helyhatósági vezetője látta el kézjegyével.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- Hónapokkal ezelőtt kezdtük el előkészíteni ezt a találkozót, amelyre nagyon sokat kellett utazniuk vendégeinknek - köszöntötte az örmény delegációt a polgármester. - A városok közötti kapcsolat emberek közötti kapcsolatot is jelent, melyek nemzetek közti együttműködéseket is javíthatnak. Amikor személyesen találkozunk, a tisztelet is megjelenik, kíváncsiak vagyunk egymás kultúrájára, történelmére és kihívásaira, gazdaságára. Így amikor aláírunk egy ilyen megállapodást, ezeket a területeket is meg tudjuk tölteni tartalommal.

A kapcsolat létrejöttét a Magyarország és az Örmény Köztársaság között egyre szorosabbra fűződő diplomáciai és kulturális együttműködés alapozta meg. Etchmiadzin az örmény nép történelmi fővárosa, a keresztény világ egyik legősibb szellemi központja, melynek múltja a Kr. e. VII. századig nyúlik vissza. A település Vagharshapat néven az I. század végétől az V. század elejéig Örményország fővárosa volt, ma pedig számos történelmi és vallási jelentőségű épület, kolostor és templom otthona: a városban található például a világ egyik legrégebbi katedrálisa. Etchmiadzin több kontinensen ápol kapcsolatokat, 2007 óta pedig az UNESCO Világörökség Városok Szervezetének tagja.

Az örményországi Etchmiadzin és Székesfehérvár szövetsége

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Argishti Mekhakyan így köszöntötte Székesfehérvárt: 

- Megtiszteltetés, hogy itt lehetek, ebben a történelmi és élő városban. A mai megállapodás több, minthogy formába öntjük a barátságunkat. A két város nemzetei ékkövei, közös értékek és látásmód köt össze bennünket. A megállapodás jele annak, hogy elkötelezzük magunkat a közös munka mellett, amely remélem, generációkat inspirál majd, és elmélyíti a magyarok és örmények közti barátságot. 

Székesfehérváron az elmúlt években több lépés történt a történelmi magyar–örmény kapcsolatok megerősítésére: 2024 óta működik az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a tiszteletbeli konzulátus. A most aláírt partnervárosi megállapodás új lehetőségeket nyit a két város közötti kulturális csereprogramok, oktatási együttműködések és turisztikai projektek számára.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu