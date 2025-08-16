3 órája
Fehérvár új szövetségre lépett (galéria)
Az örményországi Etchmiadzin és Székesfehérvár - a két történelmi és kulturális örökségben gazdag város - pénteken partnervárosi megállapodással erősítette meg kapcsolatát. Aláírásukkal deklarálták, hogy a két település közös értékeit és hagyományait a jövőben kézzelfogható projektekben, kulturális csereprogramokban és turisztikai kezdeményezésekben bontakoztatják ki.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
"A két város demokratikus úton megválasztott képviselői a két város közötti kapcsolatok megerősítése céljából, a barátság, egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvén alapulva és abban a meggyőződésben, hogy a keresztény gyökerekkel rendelkező közösségeik közötti kapcsolatok ápolásával a jelenkor valós társadalmi igényeinek tesznek eleget, ünnepélyesen kijelentik, hogy Etchmiadzin Város / Vagharshapat Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen szerződés hatályba lépésével partnerségi kapcsolatot létesít" - áll abban a preambulumban, melyet Székesfehérvár és az örményországi Etchmiadzin - korábbi nevén Vagharshapat – vezetői írtak alá augusztus 15-én, pénteken. Hivatalosan is partnervárosi kapcsolatot létesített tehát a két település, a találkozónak a Városháza díszterme adott otthont, ahol a partnerkapcsolati megállapodást Cser-Palkovics András polgármester és Argishti Mekhakyan, Etchmiadzin helyhatósági vezetője látta el kézjegyével.
- Hónapokkal ezelőtt kezdtük el előkészíteni ezt a találkozót, amelyre nagyon sokat kellett utazniuk vendégeinknek - köszöntötte az örmény delegációt a polgármester. - A városok közötti kapcsolat emberek közötti kapcsolatot is jelent, melyek nemzetek közti együttműködéseket is javíthatnak. Amikor személyesen találkozunk, a tisztelet is megjelenik, kíváncsiak vagyunk egymás kultúrájára, történelmére és kihívásaira, gazdaságára. Így amikor aláírunk egy ilyen megállapodást, ezeket a területeket is meg tudjuk tölteni tartalommal.
A kapcsolat létrejöttét a Magyarország és az Örmény Köztársaság között egyre szorosabbra fűződő diplomáciai és kulturális együttműködés alapozta meg. Etchmiadzin az örmény nép történelmi fővárosa, a keresztény világ egyik legősibb szellemi központja, melynek múltja a Kr. e. VII. századig nyúlik vissza. A település Vagharshapat néven az I. század végétől az V. század elejéig Örményország fővárosa volt, ma pedig számos történelmi és vallási jelentőségű épület, kolostor és templom otthona: a városban található például a világ egyik legrégebbi katedrálisa. Etchmiadzin több kontinensen ápol kapcsolatokat, 2007 óta pedig az UNESCO Világörökség Városok Szervezetének tagja.
Az örményországi Etchmiadzin és Székesfehérvár szövetségeFotók: Fehér Gábor / FMH
Argishti Mekhakyan így köszöntötte Székesfehérvárt:
- Megtiszteltetés, hogy itt lehetek, ebben a történelmi és élő városban. A mai megállapodás több, minthogy formába öntjük a barátságunkat. A két város nemzetei ékkövei, közös értékek és látásmód köt össze bennünket. A megállapodás jele annak, hogy elkötelezzük magunkat a közös munka mellett, amely remélem, generációkat inspirál majd, és elmélyíti a magyarok és örmények közti barátságot.
Székesfehérváron az elmúlt években több lépés történt a történelmi magyar–örmény kapcsolatok megerősítésére: 2024 óta működik az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a tiszteletbeli konzulátus. A most aláírt partnervárosi megállapodás új lehetőségeket nyit a két város közötti kulturális csereprogramok, oktatási együttműködések és turisztikai projektek számára.