Fehérvár új szövetségre lépett (galéria)

"A két város demokratikus úton megválasztott képviselői a két város közötti kapcsolatok megerősítése céljából, a barátság, egyenlőség és a kölcsönös előnyök elvén alapulva és abban a meggyőződésben, hogy a keresztény gyökerekkel rendelkező közösségeik közötti kapcsolatok ápolásával a jelenkor valós társadalmi igényeinek tesznek eleget, ünnepélyesen kijelentik, hogy Etchmiadzin Város / Vagharshapat Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen szerződés hatályba lépésével partnerségi kapcsolatot létesít" - áll abban a preambulumban, melyet Székesfehérvár és az örményországi Etchmiadzin - korábbi nevén Vagharshapat – vezetői írtak alá augusztus 15-én, pénteken. Hivatalosan is partnervárosi kapcsolatot létesített tehát a két település, a találkozónak a Városháza díszterme adott otthont, ahol a partnerkapcsolati megállapodást Cser-Palkovics András polgármester és Argishti Mekhakyan, Etchmiadzin helyhatósági vezetője látta el kézjegyével.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- Hónapokkal ezelőtt kezdtük el előkészíteni ezt a találkozót, amelyre nagyon sokat kellett utazniuk vendégeinknek - köszöntötte az örmény delegációt a polgármester. - A városok közötti kapcsolat emberek közötti kapcsolatot is jelent, melyek nemzetek közti együttműködéseket is javíthatnak. Amikor személyesen találkozunk, a tisztelet is megjelenik, kíváncsiak vagyunk egymás kultúrájára, történelmére és kihívásaira, gazdaságára. Így amikor aláírunk egy ilyen megállapodást, ezeket a területeket is meg tudjuk tölteni tartalommal.

A kapcsolat létrejöttét a Magyarország és az Örmény Köztársaság között egyre szorosabbra fűződő diplomáciai és kulturális együttműködés alapozta meg. Etchmiadzin az örmény nép történelmi fővárosa, a keresztény világ egyik legősibb szellemi központja, melynek múltja a Kr. e. VII. századig nyúlik vissza. A település Vagharshapat néven az I. század végétől az V. század elejéig Örményország fővárosa volt, ma pedig számos történelmi és vallási jelentőségű épület, kolostor és templom otthona: a városban található például a világ egyik legrégebbi katedrálisa. Etchmiadzin több kontinensen ápol kapcsolatokat, 2007 óta pedig az UNESCO Világörökség Városok Szervezetének tagja.