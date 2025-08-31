augusztus 31., vasárnap

1 órája

Fehérvár 15 millió forintot ad Tácnak

15 millió forinttal járul hozzá a megyeszékhely egy Tácon megvalósuló útfelújításhoz.

Déri Brenda
Fehérvár 15 millió forintot ad Tácnak

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Vargha Tamás országgyűlési képviselő a vasárnap délután feltöltött videójában számol be arról az örömhírről, miszerint Fehérvár 15 millió forinttal támogatja Tácot. Az összeget a temetőhöz vezető út felújítására fordítja a település önkormányzata.

„Egy mindenkiért, mindenki egyért! Ez a lényege a Versenyképes Járványok Programnak és ez a lényege a városkörnyéki alapnak is. Mi tudjuk, hogy a dinamikus fejlődést nem lehet fenntartani, ha nem egységesben gondolkodunk. Ennek jó példája, hogy Fehérvár Tácnak 15 millió forintos fejlesztési forrást biztosít egy, a közösségnek fontos beruházásra, a temetőbe vezető út felújítására” – hangzik el az országgyűlési képviselőtől a videóban.

 

