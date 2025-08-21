augusztus 21., csütörtök

Megemlékezés

59 perce

Fehér rózsa Szent Istvánnak (galéria)

Címkék#király#Székesfehérvár#virág

Fehér rózsával tisztelegtek augusztus 20-án Székesfehérváron az államalapító Szent István király előtt: a vezető tisztségviselők a Romkert – Nemzeti Emlékhely szarkofágjánál helyezték el a virágokat.

Feol.hu
Fehér rózsa Szent Istvánnak (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár augusztus 20-án Szent István szarkofágjánál is emlékezett államalapító királyunkra. A Romkert – Nemzeti Emlékhelyen fehér rózsákat helyeztek el a város és az ország vezető tisztségviselői, így tisztelegve a király öröksége előtt. Ezt követően csatlakoztak a belvárosban indult ünnepi óriásbábok felvonulásához. 

Romkert – Nemzeti Emlékhely megemlékezés

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 

 

