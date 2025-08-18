augusztus 18., hétfő

A közösség ünnepei Dél-Fejér szívében

33 perce

Falunap dömping, a közösség volt az igazi főszereplő

Négy település idén is bebizonyította: a közösség ereje hatalmas. A falunap a településeken nemcsak program, hanem igazi ünnep, hagyománnyal, összefogással és sok-sok élménnyel.

Bokányi Zsolt
Falunap dömping, a közösség volt az igazi főszereplő

Fotó: Varga Gábor közösségi oldala

A nyári kánikula sem tántorította el a dél-fejéri településeket attól, hogy méltó módon rendezzék meg falunapjaikat, amelyek idén is igazi közösségi élményt nyújtottak. Négy község, Sárosd, Alsószentiván, Nagykarácsony és Szabadegyháza egyaránt színvonalas programokkal, összefogással és vendégszeretettel tette felejthetetlenné a nyár e jeles napjait.

Falunap
Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője a falunap résztvevői között
Fotó: Varga Gábor közösségi oldala

Sárosdon Dunkl Gergely polgármester szavaival élve 

a falu önmagát ünnepelte.

 A  Sárosdi Művelődési Ház udvara megtelt élettel, zenével és nevetéssel. A helyi néptáncosok, örömtáncosok, fiatal tehetségek és meghívott előadók gondoskodtak a színvonalas szórakozásról. A rendezvény sikeréhez önkéntesek, civil szervezetek és diákok közösségi munkája is hozzájárult.

Alsószentiván is hatalmasat bulizott
Fotó: Az önkormányzat

Alsószentivánon jubileumi hangulat uralkodott: immár 20. alkalommal rendezték meg a falunapot, melyhez Husvéth Imre polgármester köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a rendezvény sikeréhez hozzájárultak – köztük a helyi közösség tagjainak, támogatóknak és segítőknek. A rendezvényt méltatta Varga Gábor országgyűlési képviselő is.

Nagykarácsonyban a falu ünnepe Mergl István polgármester egyedi énekes megnyitójával kezdődött. A programot testvértelepülési küldöttségek részvétele, kulturális bemutatók, kézműves programok, lovaglás, íjászat és egy látványos veterán járműbemutató tette színesebbé. A rendezvény – ahogy a jelenlévők fogalmaztak – újra megmutatta, hogy Dél-Fejérben a legkisebb települések is komoly közösségi élményekkel szolgálnak.

Nagykarácsony vidám hangulatban
Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Szabadegyházán a SzabadNap keretében az államalapítást is ünnepelték. A programokkal teli nap méltó volt a település közösségéhez, amely reménykedik a közelmúlt feszültségeinek rendezésében és a békés építkezés folytatásában. Elismerésben részesült többek között Fodor Béláné Juliska tanárnő és a Kinizsi SC Szabadegyháza közössége is.

Együtt a helyi közösségek
Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Falunap, a közösség ünnepe! 

A megye déli részén tartott falunapok egyértelműen azt üzenték: a helyi közösségek élnek, működnek és képesek saját erejükből is maradandó értékeket teremteni. Ezek az alkalmak egyszerre jelentenek múltidézést, jelen ünneplést és jövőépítést.

 

