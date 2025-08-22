Ezekkel a programokkal várják az érdeklődőket a III. Családi napon

Veterán járművek felsorakozásával kezdődik a szombati Családi nap Kislángon, majd akadálypályával és gyalogíjász bemutatóval folytatódik, de a reggeli órákban veszi kezdetét a főzőverseny is. Szintén délelőtt lesz még motoros bemutató, autós ügyességi verseny, érkeznek a Csőszi Hagyományőrzők és a táci lovasíjászok is.

Ebéd után aztán érkezik a VI. Horváth Gábor Emléktorna, lesz boksz bemutató és felvonulnak a veterán járművek is.

Délután a GÖDE-DOG kutyaiskola bemutatóját, a Kákics zenekart, a Köfém Nyugdíjas Klub népzenei bemutatóját, a Romano Glaszo-t, a Sweet Dreams TSE-t és a Princess TSE-t láthatják a kiérkezők.

Kísérőprogramként bemutatót tartanak a Polgárdi Tűzoltók, lesz hordóvonat, traktoros élményvezetés és különböző szabadtéri játékok.



