1 órája
Ezekkel a programokkal várják az érdeklődőket a III. Családi napon
Különleges, kicsiket és nagyokat egyaránt megszólaltató programok várják egész nap a látogatókat Kislángon, a focipályán augusztus 23-án, szombaton.
Veterán járművek felsorakozásával kezdődik a szombati Családi nap Kislángon, majd akadálypályával és gyalogíjász bemutatóval folytatódik, de a reggeli órákban veszi kezdetét a főzőverseny is. Szintén délelőtt lesz még motoros bemutató, autós ügyességi verseny, érkeznek a Csőszi Hagyományőrzők és a táci lovasíjászok is.
Ebéd után aztán érkezik a VI. Horváth Gábor Emléktorna, lesz boksz bemutató és felvonulnak a veterán járművek is.
Délután a GÖDE-DOG kutyaiskola bemutatóját, a Kákics zenekart, a Köfém Nyugdíjas Klub népzenei bemutatóját, a Romano Glaszo-t, a Sweet Dreams TSE-t és a Princess TSE-t láthatják a kiérkezők.
Kísérőprogramként bemutatót tartanak a Polgárdi Tűzoltók, lesz hordóvonat, traktoros élményvezetés és különböző szabadtéri játékok.