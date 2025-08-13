Ez az amerikai sztár ünnepelte a születésnapját Etyeken!

Az Etyeki Kúria Borászat közösségi oldalán büszkén számolt be arról, hogy pénteken este vendégül láthatták a kanadai énekes–dalszerző Shawn Mendes-t és csapatát. A sztár a Sziget Fesztivál előző esti fellépése után érkezett a Pezsgőbirtokra, ahol nemcsak a hazai borokat kóstolta, hanem 27. születésnapját is itt ünnepelte.

Forrás: Etyeki Kúria Borászat közösségi oldala

A borászat bejegyzése szerint az alkalom igazán emlékezetesre sikerült, és örömmel osztották meg a hírt különleges vendégükről: „Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a különleges pillanatnak!” Mendes, aki világszerte ismert slágereivel, most egy estére Etyek nyugodt hangulatát élvezte.