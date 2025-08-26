Európa jövőjét a jövőtlenségében elemzi Tóth Máté energiajogász

Tóth Máté jogász, közgazdász, író, egyetemi oktató, gazdálkodástudományi PhD, LL.M. (Boston, Suffolk), energiajogász, a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai csoportját vezető ügyvéd, a Magyar Energetikai Társaság alelnöke.

Tóth Máté energiajogász

Fotó: Kozma Zsuzsa

Mire figyelmeztet bennünket, európaiakat az Északi-sarkon fellobbanó gázfáklya lángja? Mire az egykor volt Római Birodalom bukása? Na és mire a mai Mississippi? Egyetlen dologra: az elmúlásunkra

– hangsúlyozza Tóth Máté.

„A gazdasági mutatók, a vásárlóerő és a termelékenység visszaesése; a kimaradás az innovációból; az energiaárak; a geopolitikai leértékelődés; az elnéptelenedés; a közelgő demográfiai összeomlás; és végül az identitásvesztés (mely történelmileg még sorsszerűnek is tűnik). Ez a hét jelenség világossá teszi, merre tart Európa. Az ebből eredő gazdasági, politikai folyamatokról és várható következményeiről is hallhatunk az előadásban.”