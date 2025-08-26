Eltűnnek a régi bankkártyák, jön az új rendszer

A változás az Erste Bank közlése szerint nem érinti a kártyák díjait és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat: a Visa Classichoz például továbbra is automatikusan jár az utasbiztosítás. Az ügyfelek számára a külföldi és belföldi fizetési lehetőségek, valamint az online vásárlások menete változatlan marad. Ugyanakkor az új kártyák esetében megváltoznak az alapadatok – a kártyaszám, a lejárati idő és a biztonsági kód –, így a tulajdonosoknak frissíteniük kell azokat az online előfizetéseknél − tájékoztat a biztosdontes.hu.

Az összes bankkártyát Visa kártyákra cseréli Magyarországon az Erste

Az új plasztikokat a használat előtt aktiválni kell, a mobiltárcát használóknak pedig hozzá kell adniuk kártyájukat a digitális tárcához. Az Erste ebben segítséget is nyújt: internet- és mobilbanki felületein listát tesz elérhetővé a meglévő előfizetésekről.

A bank szerint az egykártyás modell több szempontból előnyös. Egyrészt egyszerűsíti a működést, másrészt lehetővé teszi, hogy azonos díjszint mellett szélesebb szolgáltatási kínálatot biztosítsanak. Csehországban és Szlovákiában már bevezették ezt a gyakorlatot, és a jövőben számos új kártyaszolgáltatás válhat elérhetővé Magyarországon is.