1 órája
Eltűnnek a régi bankkártyák, jön az új rendszer
Az Erste Bank Magyarországon minden lakossági és vállalkozói ügyfél bankkártyáját Visa kártyára cseréli. A lépést több ütemben hajtják végre, és az első körben a Mastercard Start, a Mastercard George, valamint a Mastercard Standard kártyák tűnnek el a kínálatból. Ezek helyett az ügyfelek Visa Betéti, illetve Visa Classic bankkártyát kapnak.
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
A változás az Erste Bank közlése szerint nem érinti a kártyák díjait és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat: a Visa Classichoz például továbbra is automatikusan jár az utasbiztosítás. Az ügyfelek számára a külföldi és belföldi fizetési lehetőségek, valamint az online vásárlások menete változatlan marad. Ugyanakkor az új kártyák esetében megváltoznak az alapadatok – a kártyaszám, a lejárati idő és a biztonsági kód –, így a tulajdonosoknak frissíteniük kell azokat az online előfizetéseknél − tájékoztat a biztosdontes.hu.
Lecseréli bankkártyái jelentős részét az Erste
Az új plasztikokat a használat előtt aktiválni kell, a mobiltárcát használóknak pedig hozzá kell adniuk kártyájukat a digitális tárcához. Az Erste ebben segítséget is nyújt: internet- és mobilbanki felületein listát tesz elérhetővé a meglévő előfizetésekről.
A bank szerint az egykártyás modell több szempontból előnyös. Egyrészt egyszerűsíti a működést, másrészt lehetővé teszi, hogy azonos díjszint mellett szélesebb szolgáltatási kínálatot biztosítsanak. Csehországban és Szlovákiában már bevezették ezt a gyakorlatot, és a jövőben számos új kártyaszolgáltatás válhat elérhetővé Magyarországon is.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a hazai bankkártyák száma folyamatosan növekszik: 2024 decemberében már több mint 10,2 millió fizetési kártyát tartottak nyilván, ami hat év alatt több mint egymilliós emelkedést jelent. A kártyás vásárlások értéke meghaladta az 5300 milliárd forintot 2024 utolsó negyedévében, ezen belül a határon átnyúló internetes tranzakciók 37 százalékkal nőttek egy év alatt.
A mobiltárcás fizetések népszerűsége is töretlenül emelkedik: a tavalyi év végén az ezekkel bonyolított tranzakciók értéke már meghaladta az ezermilliárd forintot.
