Teljes kártyacsere indul

Eltűnnek a régi bankkártyák, jön az új rendszer

Az Erste Bank Magyarországon minden lakossági és vállalkozói ügyfél bankkártyáját Visa kártyára cseréli. A lépést több ütemben hajtják végre, és az első körben a Mastercard Start, a Mastercard George, valamint a Mastercard Standard kártyák tűnnek el a kínálatból. Ezek helyett az ügyfelek Visa Betéti, illetve Visa Classic bankkártyát kapnak.

Eltűnnek a régi bankkártyák, jön az új rendszer

A változás az Erste Bank közlése szerint nem érinti a kártyák díjait és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat: a Visa Classichoz például továbbra is automatikusan jár az utasbiztosítás. Az ügyfelek számára a külföldi és belföldi fizetési lehetőségek, valamint az online vásárlások menete változatlan marad. Ugyanakkor az új kártyák esetében megváltoznak az alapadatok – a kártyaszám, a lejárati idő és a biztonsági kód –, így a tulajdonosoknak frissíteniük kell azokat az online előfizetéseknél − tájékoztat a biztosdontes.hu.

Az összes bankkártyát Visa kártyákra cseréli Magyarországon az Erste
Lecseréli bankkártyái jelentős részét az Erste

Az új plasztikokat a használat előtt aktiválni kell, a mobiltárcát használóknak pedig hozzá kell adniuk kártyájukat a digitális tárcához. Az Erste ebben segítséget is nyújt: internet- és mobilbanki felületein listát tesz elérhetővé a meglévő előfizetésekről.

A bank szerint az egykártyás modell több szempontból előnyös. Egyrészt egyszerűsíti a működést, másrészt lehetővé teszi, hogy azonos díjszint mellett szélesebb szolgáltatási kínálatot biztosítsanak. Csehországban és Szlovákiában már bevezették ezt a gyakorlatot, és a jövőben számos új kártyaszolgáltatás válhat elérhetővé Magyarországon is.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a hazai bankkártyák száma folyamatosan növekszik: 2024 decemberében már több mint 10,2 millió fizetési kártyát tartottak nyilván, ami hat év alatt több mint egymilliós emelkedést jelent. A kártyás vásárlások értéke meghaladta az 5300 milliárd forintot 2024 utolsó negyedévében, ezen belül a határon átnyúló internetes tranzakciók 37 százalékkal nőttek egy év alatt.

A mobiltárcás fizetések népszerűsége is töretlenül emelkedik: a tavalyi év végén az ezekkel bonyolított tranzakciók értéke már meghaladta az ezermilliárd forintot.

 

