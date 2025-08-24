Új érmét adott ki a Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát, melynek 4. elemeként a Vöröskereszt Egylet egykori székháza elnevezésű emlékérmét bocsátotta ki augusztus 21-én – írja az MNB honlapja, ahol az új érmén látható épületről egyéb érdekességek is olvashatóak.

A Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat legújabb darabja

Hatszögletű érme nem csak gyűjtőknek

A Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat a Budavári Palotanegyed újjáépített épületeinek és Hauszmann Alajos építészeti örökségének állít emléket. Az érmék különlegessége, hogy hatszögletű formájuk révén méhsejtszerűen illeszkednek egymáshoz, így nemcsak esztétikai, hanem gyűjtői szempontból is egyedülállóak – írja a baon.hu cikke, hozzáfűzve, hogy színesfémből készült érmék 3 ezer forintos névértékkel kerülnek forgalomba. Tervezőjük Endrődy Zoltán iparművész, aki minden évben új darabbal gazdagítja a sorozatot.