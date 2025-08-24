augusztus 24., vasárnap

Érmekibocsátás

3 órája

Új érmét adott ki a Magyar Nemzeti Bank

Új érmére csaphatnak le a numizmatika szerelmesei: a napokban dobta piacra új érméjét a Magyar Nemzeti Bank. A Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat legújabb tagja mind küllemében, mint pedig üzenetében különleges darab.

Feol.hu

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát, melynek 4. elemeként a Vöröskereszt Egylet egykori székháza elnevezésű emlékérmét bocsátotta ki augusztus 21-én – írja az MNB honlapja, ahol az új érmén látható épületről egyéb érdekességek is olvashatóak.

Új érmével bővült a Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat
A Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat legújabb darabja
Forrás: Magyar Nemzeti Bank

Hatszögletű érme nem csak gyűjtőknek

A Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat a Budavári Palotanegyed újjáépített épületeinek és Hauszmann Alajos építészeti örökségének állít emléket. Az érmék különlegessége, hogy hatszögletű formájuk révén méhsejtszerűen illeszkednek egymáshoz, így nemcsak esztétikai, hanem gyűjtői szempontból is egyedülállóak – írja a baon.hu cikke, hozzáfűzve, hogy színesfémből készült érmék 3 ezer forintos névértékkel kerülnek forgalomba. Tervezőjük Endrődy Zoltán iparművész, aki minden évben új darabbal gazdagítja a sorozatot. 

Az érmékkel fizetni nem lehet, értékük eszmei, kulturális érték, s elsősorban a magyar építészet örökségére hívják fel a figyelmet. Hogy az eddig megjelent érméken mi minden látható, arról a baon.hu írt. Az érmék a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában, webáruházában és a Budavári Palotanegyed ajándékboltjaiban vásárolhatók meg.

 

