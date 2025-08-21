augusztus 21., csütörtök

Királyi Napok záróműsor

1 órája

Erkel klasszikusa zárta Szent István ünnepét a koronázóvárosban (galéria)

Címkék#Hunyadi László#Erkel Ferenc#Székesfehérvári Királyi Napok

Erkel Ferenc Hunyadi László című operájával zárult Székesfehérváron augusztus 20-a és ezzel együtt a Királyi Napok programsorozata. A polgármester így búcsúzott az elmúlt napok eseménydömpingjétől: „páratlan fesztivál a Királyi Napok!”

Feol.hu
Erkel klasszikusa zárta Szent István ünnepét a koronázóvárosban (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Erkel Ferenc klasszikus operája, a Hunyadi László előadása várta a Székesfehérvári Királyi Napok záróestjén, Szent István ünnepén a közönséget a Zichy-színpadon. A friss fehérvári díszpolgár, Szikora János rendezte az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ünnepi előadását, melyben Dobszay Péter vezényelt. A címszerepet Fekete Attila énekelte, Szilágyi Erzsébetet Kolonits Klára, Gara Máriát Zemlényi Eszter, V. Lászlót Tötös Roland, Cillei Ulrikot Gábor Géza, Gara Miklóst Rezsnyák Róbert, Hunyadi Mátyást pedig Kálnay Zsófia alakította. A nagyszabású produkcióban közreműködött az Alba Regia Vegyeskar, az Ars Musica Kamarakórus és a Primavera Kórus is, ezzel téve még ünnepélyesebbé a koronázóváros legnagyobb kulturális rendezvénysorozatának záróestjét.

erkel
Erkel Ferenc Hunyadi László című operájával zárult Székesfehérváron augusztus 20-a és ezzel együtt a Királyi Napok programsorozata. 
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az eseményhez kapcsolódva Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán így búcsúzott a programsorozattól: „Köszönöm, hogy idén is közösen ünnepelhettünk városunk legnagyobb eseménysorozatán, minden évben bizonyságot nyer, hogy az országban páratlan fesztivál a Királyi Napok! Szent István városa az Államalapítóhoz méltó közösségként ünnepli hazánk függetlenségét és történelmét, a minket máig meghatározó értékeket! Hálás vagyok mindazoknak, akik ezt munkájukkal, szorgalmukkal, kreativitásukkal vagy épp türelmükkel lehetővé teszik. Isten éltessen, Székesfehérvár, Isten éltessen, Magyarország!”

Erkel Ferenc Hunyadi László című operájával zárult a Királyi Napok

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 

 

