Forgalomkorlátozások

1 órája

Érdemes figyelni a változásokra augusztus 20–21-én

Címkék#türelem#munka#útvonal

A városi események és karbantartási munkák miatt augusztus 20-án és 21-én forgalmi változásokra kell számítani Sárbogárdon a város több pontján. A szervezők kérik a lakosok türelmét és a kijelölt parkolók használatát, hogy a lezárások zökkenőmentesen zajlhassanak.

Feol.hu
Érdemes figyelni a változásokra augusztus 20–21-én

Fotó: Facebook Illusztráció

A városvezetés és a szervezők mindenkit arra kérnek, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint tervezzék meg előre az útvonalakat a zavartalan közlekedés érdekében. Íme a részletek: 

Augusztus 20., szerda: városi rendezvény

Lezárásra kerül a Városháza és a Bíróság előtti útszakasz és parkoló.

  • A Baros utca a Tompa Mihály út felől lesz megközelíthető.
  • A rendezvény ideje alatt a Zengő óvoda melletti nagy parkoló használata javasolt.

A rendezvény délután 15 órakor kezdődik.

Augusztus 21., csütörtök: parkoló felfestés és útkarbantartás

Lezárásra kerül:

  • Ady Endre út és a Túri Miklós út sarkán lévő parkoló, 
  • K&H Bank épülete mögötti útszakasz.

A lezárás ideje alatt a Zengő óvoda melletti nagy parkoló használata javasolt. Felfestési munkák miatt forgalmi fennakadásokra lehet számítani az Ady Endre út–Attila út kereszteződésében és a József Attila utcában.

 

 

