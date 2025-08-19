Érdemes figyelni a változásokra augusztus 20–21-én

A városvezetés és a szervezők mindenkit arra kérnek, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint tervezzék meg előre az útvonalakat a zavartalan közlekedés érdekében. Íme a részletek:

Augusztus 20., szerda: városi rendezvény

Lezárásra kerül a Városháza és a Bíróság előtti útszakasz és parkoló.

A Baros utca a Tompa Mihály út felől lesz megközelíthető.

A rendezvény ideje alatt a Zengő óvoda melletti nagy parkoló használata javasolt.

A rendezvény délután 15 órakor kezdődik.

Augusztus 21., csütörtök: parkoló felfestés és útkarbantartás

Lezárásra kerül:

Ady Endre út és a Túri Miklós út sarkán lévő parkoló,

K&H Bank épülete mögötti útszakasz.

A lezárás ideje alatt a Zengő óvoda melletti nagy parkoló használata javasolt. Felfestési munkák miatt forgalmi fennakadásokra lehet számítani az Ady Endre út–Attila út kereszteződésében és a József Attila utcában.