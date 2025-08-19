1 órája
Érdemes figyelni a változásokra augusztus 20–21-én
A városi események és karbantartási munkák miatt augusztus 20-án és 21-én forgalmi változásokra kell számítani Sárbogárdon a város több pontján. A szervezők kérik a lakosok türelmét és a kijelölt parkolók használatát, hogy a lezárások zökkenőmentesen zajlhassanak.
A városvezetés és a szervezők mindenkit arra kérnek, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint tervezzék meg előre az útvonalakat a zavartalan közlekedés érdekében. Íme a részletek:
Augusztus 20., szerda: városi rendezvény
Lezárásra kerül a Városháza és a Bíróság előtti útszakasz és parkoló.
- A Baros utca a Tompa Mihály út felől lesz megközelíthető.
- A rendezvény ideje alatt a Zengő óvoda melletti nagy parkoló használata javasolt.
A rendezvény délután 15 órakor kezdődik.
Augusztus 21., csütörtök: parkoló felfestés és útkarbantartás
Lezárásra kerül:
- Ady Endre út és a Túri Miklós út sarkán lévő parkoló,
- K&H Bank épülete mögötti útszakasz.
A lezárás ideje alatt a Zengő óvoda melletti nagy parkoló használata javasolt. Felfestési munkák miatt forgalmi fennakadásokra lehet számítani az Ady Endre út–Attila út kereszteződésében és a József Attila utcában.