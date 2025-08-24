augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

17°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útlezárás

1 órája

Építkezés miatt korlátozzák a forgalmat hétfőtől

Címkék#Balatoni út#Hosszúsétatér#csomópont#útlezárás#forgalomkorlátozás

Augusztus 25-én, hétfőn lezárják a Hosszúsétatér Horvát István utca és Balatoni út közötti szakaszát Székesfehérváron, a korlátozás előreláthatólag augusztus 29-ig, péntekig tart.

Feol.hu

A lezárásra a Horvát István utca–Hosszúsétatér csomópont építési munkálatai miatt van szükség. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakasz kizárólag a Balatoni út felől közelíthető meg, illetve azon keresztül hagyható el — tájékoztatott bejegyzésében Székesfehérvár Megyei Jogú Város.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu