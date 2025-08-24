Építkezés miatt korlátozzák a forgalmat hétfőtől

A lezárásra a Horvát István utca–Hosszúsétatér csomópont építési munkálatai miatt van szükség. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakasz kizárólag a Balatoni út felől közelíthető meg, illetve azon keresztül hagyható el — tájékoztatott bejegyzésében Székesfehérvár Megyei Jogú Város.