Útlezárás
1 órája
Építkezés miatt korlátozzák a forgalmat hétfőtől
Augusztus 25-én, hétfőn lezárják a Hosszúsétatér Horvát István utca és Balatoni út közötti szakaszát Székesfehérváron, a korlátozás előreláthatólag augusztus 29-ig, péntekig tart.
A lezárásra a Horvát István utca–Hosszúsétatér csomópont építési munkálatai miatt van szükség. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakasz kizárólag a Balatoni út felől közelíthető meg, illetve azon keresztül hagyható el — tájékoztatott bejegyzésében Székesfehérvár Megyei Jogú Város.
