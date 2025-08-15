Az enyingi fiú, aki a levegő lovagja volt

A később legendássá váló repülőtiszt Székesfehérváron tanult, és amikor Lindberg átrepülte az óceánt, eldöntötte, hogy pilóta lesz. Fia elmondta: amit ő egyszer elhatározott, azt megvalósította bármi áron. Felvették a repülőgépmotor-szerelő iskolába, amit kitűnő eredménnyel elvégzett, majd a világháborús felkészülés idején pilótakiképzést kapott. A keleti fronton aztán egyik kísérője volt Horthy Miklós kormányzó fiának, aki vadászrepülőként harcolt és hősi halált halt. Az arcvonal összeomlása után hazakerült, itthon pedig a 302-es egység szervezésénél beválogatták a Puma-csapatba. Végigharcolta a háborút, az első magyar volt, aki lelőtt egy Liberátor típusú angolszász bombázógépet. A háború vége Ausztriában érte őket, ahol felgyújtották megmarad gépeiket.

Szentgyörgyi Dezső emléktáblájának felavatása Enyingen, három évvel ezelőtt

Forrás: FMH-archív/Fehér Gábor

Fia egy alkalommal így emlékezett édesapjára a Fejér Megyei Hírlapnak: „Apám összesen 33 légigyőzelmet szerzett, így ő bizonyult a legeredményesebb magyar pilótának a második világháborúban. Az amerikai hadifogságból hazaszökött. Itthon jelentkezett az akkor szerveződő magyar légiközlekedési vállalatnál, de a vezetés először két lábbal kirúgta, végül mégis engedték repülni egészen addig, amíg az ÁVH letartóztatta.”

Szentgyörgyi Dezsőt minden alapot nélkülöző vádak után először tizenkét évre ítélték, azt módosították hat évre. Büntetését Vácon töltötte le. Szabadlábra kerülése után dolgozni kezdett, aztán bűncselekmény hiányában rehabilitálták, majd jelentkezett a Malévnál. Attól kezdve csodálatos szakasza kezdődött az életének, újra repülhetett, bejárta egész Európát és a Közel-Keletet, emlékezett a fia. Nyugdíjba ment, de egy végzetes útra még visszahívták. Koppenhágában leszállás közben egy akkor még nem ismert, kivédhetetlen széljelenség, a szélnyírás miatt a tengerbe csapódott a gépe és mindenki meghalt a fedélzeten.

Szentgyörgyi Dezső katonaként, majd a polgári légiközlekedés pilótájaként

Forrás: iho.hu

„Milyen ember volt? Sokat emlegetett történet: egyszer angol ellenfelének harc közben kifogyott a lőszere, erre ő mellé repült, intett, hogy elengedi, nem lövi le... Harcképtelen ellenfelet nem bántott.