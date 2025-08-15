2 órája
Az enyingi fiú, aki a levegő lovagja volt
Vitéz Szentgyörgyi Dezső egy kis faluban született nem messze Kaposvártól, s gyermekkorát ott, illetve a Fejér vármegyei Enyingen töltötte. Édesapja Isonzónál kétszer sebesült meg, így szerzett vitézi címet. Édesanyja nagyon korán meghalt egy részeg katona lövöldözésének következtében. Enyingen kis szatócsboltjuk volt.
A később legendássá váló repülőtiszt Székesfehérváron tanult, és amikor Lindberg átrepülte az óceánt, eldöntötte, hogy pilóta lesz. Fia elmondta: amit ő egyszer elhatározott, azt megvalósította bármi áron. Felvették a repülőgépmotor-szerelő iskolába, amit kitűnő eredménnyel elvégzett, majd a világháborús felkészülés idején pilótakiképzést kapott. A keleti fronton aztán egyik kísérője volt Horthy Miklós kormányzó fiának, aki vadászrepülőként harcolt és hősi halált halt. Az arcvonal összeomlása után hazakerült, itthon pedig a 302-es egység szervezésénél beválogatták a Puma-csapatba. Végigharcolta a háborút, az első magyar volt, aki lelőtt egy Liberátor típusú angolszász bombázógépet. A háború vége Ausztriában érte őket, ahol felgyújtották megmarad gépeiket.
Fia egy alkalommal így emlékezett édesapjára a Fejér Megyei Hírlapnak: „Apám összesen 33 légigyőzelmet szerzett, így ő bizonyult a legeredményesebb magyar pilótának a második világháborúban. Az amerikai hadifogságból hazaszökött. Itthon jelentkezett az akkor szerveződő magyar légiközlekedési vállalatnál, de a vezetés először két lábbal kirúgta, végül mégis engedték repülni egészen addig, amíg az ÁVH letartóztatta.”
Szentgyörgyi Dezsőt minden alapot nélkülöző vádak után először tizenkét évre ítélték, azt módosították hat évre. Büntetését Vácon töltötte le. Szabadlábra kerülése után dolgozni kezdett, aztán bűncselekmény hiányában rehabilitálták, majd jelentkezett a Malévnál. Attól kezdve csodálatos szakasza kezdődött az életének, újra repülhetett, bejárta egész Európát és a Közel-Keletet, emlékezett a fia. Nyugdíjba ment, de egy végzetes útra még visszahívták. Koppenhágában leszállás közben egy akkor még nem ismert, kivédhetetlen széljelenség, a szélnyírás miatt a tengerbe csapódott a gépe és mindenki meghalt a fedélzeten.
„Milyen ember volt? Sokat emlegetett történet: egyszer angol ellenfelének harc közben kifogyott a lőszere, erre ő mellé repült, intett, hogy elengedi, nem lövi le... Harcképtelen ellenfelet nem bántott.
Mindig tudtam, hogy édesapám nagyszerű ember volt, aki a hazáját védte a levegőben, és aki komoly haditetteket hajtott végre. Ő azt szerette volna, hogy én ne repüljek. Félt attól, hogy a neve miatt engem is támadások és hátrányok érnek. Halálával ez a félelem megszűnt, de annyira tiszteltem őt, hogy kérését figyelembe vettem. Ám egy napon barátom értesített arról, hogy a Malév navigátorokat keres.”
Ifjabb Szentgyörgyi Dezső 1973 óta dolgozott a magyar légitársaságnál, amikor sok éve beszélgettünk, egy Boeing 767-esen szolgált első tisztként, fia pedig a tajvani légitársaság egyik Jumbo Jet óriásán repült. Minden bizonnyal legalább olyan jól, mint a háborús hős nagyapa, akinek emlékét Enyingen egy tér és egy emléktábla őrzi.