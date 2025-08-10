augusztus 10., vasárnap

5 órája

400 milliót nyert Enying, elmondták, hogy mire fordítják ezt az összeget

Összesen 400 millió forint TOP Pluszos forrást nyert a közelmúltban Enying. Videón mutatja be Kiss Norbert Ivó polgármester és Varga Gábor országgyűlési képviselő, hogy mire fordítják a támogatást.

Déri Brenda
400 milliót nyert Enying, elmondták, hogy mire fordítják ezt az összeget

Enyingen a Városháza.

Forrás: Enying Város Önkormányzata

Megújul az Enyinghez tartozó városrészen, Balatonbozsokon található játszótér, valamint új elemekkel bővül. Csakugyan megújul a városban húzódó kerékpárút, amelyet tovább bővítenek Bozsok irányába. De tetőt, valamit kiszolgáló egységeket kap a szabadtéri színpad is – hangzik el a videóban, ahogy az is, hogy: a kivitelezési munkálatok hosszú időt vesznek igénybe, de a lakosság jóval tovább élvezheti a fejlesztések eredményeit. 

enying
Enyingen a Városháza.
Forrás: Enying Város Önkormányzata

Varga Gábor kitekintett az elmúlt másfél évtizedben véghez vitt beruházásokra, amelyek a városban zajlottak. Mint mondta, nem állnak meg, Enying tovább fejlődik, kezdve a videóban említett helyszínekkel, fejlesztésekkel. 

Videón mutatjuk, hogy pontosan mire fordítják Enyingen a támogatásból befolyt összeget:


 


 


 

 

