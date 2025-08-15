Előszállás: ahol a történelem az iskolafalakba ivódott

Dél-Fejérben járva sokszor nem is tudjuk, milyen gazdag múlttal rendelkezik a környék. A Sárbogárdtól nem messze fekvő Előszállás története évszázadokra nyúlik vissza. Határa már az avar korban lakott volt, a 13. században pedig a kunok szállásterületének része lett, ahogy arra a neve is utal. A török időkben elnéptelenedett, pusztává lett birtokot 1695-ben a ciszterci szerzetesek váltották meg, s 1945-ig ez volt Fejér vármegyei uradalmuk központja.

Az előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Előszállás múltja: avar településtől a ciszterci uradalom központjáig

A falut 1811-ben telepítették be, a nagyközséget pedig 1928-ban hozták létre a szétszórt gazdálkodási központokból, a kiváló mezőgazdasági szakember, Hagyó-Kovács Gyula jószágkormányzó irányításával. A templom és a rendház közelében a derék atyák iskolát építettek, amelyet a többihez hasonlóan 1948-ban államosítottak. Már a háború után közvetlenül, majd az állami tulajdonba kerülés idején ismét „átvilágították”, megvizsgálták az előéletüket, és akik valamilyen okból nem fértek az új rendszer keretei közé, azokat rövid úton elbocsátották. Gergely Béla igazgatótanítót 1948 júliusában azonnal felfüggesztették az állásából. A kultuszminiszter rendelkezése nyomán a sárbogárdi rendőrkapitányság nyomozást indított, amely megállapította, hogy Gergely a Horthy-korszakban leventeoktató volt, ráadásul Szálasi Ferenc mint tartalékos tisztet, századossá nevezte ki.

Forrás: FMH-archív

A megyei lap szerint „a szovjet hadsereg elleni harcra buzdította és fasiszta szellemben nevelte az ifjúságot”. Fegyelmi eljárást indítottak ellene, mondván: „egyénisége és magatartása nem felel meg a mai kor szellemének”. Bármi is volt az egykori vezető bűne, az utóbbi idézetből egyértelműen kiderül, hogy mindenképpen félre akarták állítani, csak az okot keresték hozzá. Márpedig ha kerestek, ekkoriban a legtöbbször találtak is. Az iskola történetéhez hozzátartozik az 1950-es évek második felében lezajlott építkezés. A gyereklétszám növekedése miatt új épületre volt szükség. Az állam hathatós segítségével felépült kétszintes, hattantermes, tornateremmel ellátott iskolát 1956. augusztus 31-én adták át, így a diákok már itt kezdhették az új tanévet.