Halasztás
1 órája
Elmarad a székesfehérvári nyárzáró
A várható eső miatt marad el a mára tervezett püspökkertváros nyárzáró Székesfehérváron.
Róth Péter, Öreghegy önkormányzati képviselője tette közzé az információt Facebook oldalán:
"A szervezők arról tájékoztattak, hogy az egész délután várható eső miatt a mai püspökkertvárosi rendezvény elmarad! Dolgoznak a későbbi időpontban történő pótláson. Megértésüket köszönjük!"
