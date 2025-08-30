augusztus 30., szombat

Halasztás

1 órája

Elmarad a székesfehérvári nyárzáró

Feol.hu

A várható eső miatt marad el a mára tervezett püspökkertváros nyárzáró Székesfehérváron.

Róth Péter, Öreghegy önkormányzati képviselője tette közzé az információt Facebook oldalán:

"A szervezők arról tájékoztattak, hogy az egész délután várható eső miatt a mai püspökkertvárosi rendezvény elmarad! Dolgoznak a későbbi időpontban történő pótláson. Megértésüket köszönjük!"

