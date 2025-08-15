Eljöttek érte az övéi, Szabadbattyánba

A Fejér Megyei Hírlap hasábjain legutóbb két éve tártuk a nyájas olvasó elé a Föld bolygón ragadt kedves kis lény magyarországi történetét. Nem árulunk tovább zsákbamacskát: E.T.-ről (Extra-Terrestrial), a földönkívüliről van szó.

Szabadbattyánban, a 7-es főút mentén, az egykori tűzoltószertár mellett, a római katolikus templommal átellenben, a telefonfülkében állt sokáig a figura sziluettje egy „hokedlin”, és próbált hazatelefonálni… Úgy tűnik, hogy végül sikerrel járt a kapcsolatfelvétel, és eljöttek érte az övéi.

Kisnagy uram megpróbált utána járni a dolgok „valóságváltozatának”. A magyar királyi postától megtudta, hogy nem ők távolították el a szellemes, az arra autózók, az arra járók arcára mosolyt varázsló telefonfülke-jelenetet. A postától az önkormányzathoz irányították. Az elöljáró is csak annyit tudott mondani, ő sem tudja, mi történt. (Bár a diskurzus végén annyit hozzátett: reméli, hogy a kis földönkívüli hazatérhetett…)

Egyébként Gáspár uram annak is utánanézett, hogy E.T., a hivatkozott Spielberg-klasszikus hőse soha nem mondta a filmben, hogy hazatelefonál. Rejtély, hogy embertömegek emlékeznek vissza valamire pontosan ugyanúgy, ráadásul rosszul. Mert mire is emlékszünk? Hogy a kedves kis lény azt mondja: „E.T. phone home”, vagyis, „E.T. hazatelefonál”. Holott azt mondja: „Home phone”, azaz „otthoni telefon”.

Persze mindezektől függetlenül: hinni akarunk a mesékben! Mert igenis, E.T. hazatelefonált. És innen, a királyok városának közvetlen szomszédságából, jelesül Szabadbattyánból, sikerrel járt a hívása. És eljött érte az űrhajó, és ő hosszú évek elteltével hazatérhetett. Mert kell egy hely, ahol otthon vagyunk!

Az már Kisnagy Gáspár uram „külön bejáratú” kíváncsisága (és vissza újra, a való világba!), hogy annak idején ki alkothatta (kik alkothatták) meg E.T. telefonfülkés, fekete sziluettjét. Már csak történeti hűség kedvéért is. No, meg hogy a méltán kijáró „köszönöm, köszönjünk!” eljusson a megfelelő címzetthez… (Jelentkezzen… telefonáljon!)