1 órája
Eljöttek érte az övéi, Szabadbattyánba
Kisnagy Gáspár uram egyszer csak meglátta, hogy nem látja. Korábban ott volt, most meg nincs. Figyelmetlen lehetett, hogy nem vette észre azonnal. Hovatovább annyira hozzátartozott már az összképhez, hogy csak most tudatosult benne, valami hiányzik a megszokott látványból.
Mert igenis, E.T. hazatelefonált!
Forrás: FMH-archív (Házi Péter)
A Fejér Megyei Hírlap hasábjain legutóbb két éve tártuk a nyájas olvasó elé a Föld bolygón ragadt kedves kis lény magyarországi történetét. Nem árulunk tovább zsákbamacskát: E.T.-ről (Extra-Terrestrial), a földönkívüliről van szó.
Szabadbattyánban, a 7-es főút mentén, az egykori tűzoltószertár mellett, a római katolikus templommal átellenben, a telefonfülkében állt sokáig a figura sziluettje egy „hokedlin”, és próbált hazatelefonálni… Úgy tűnik, hogy végül sikerrel járt a kapcsolatfelvétel, és eljöttek érte az övéi.
Kisnagy uram megpróbált utána járni a dolgok „valóságváltozatának”. A magyar királyi postától megtudta, hogy nem ők távolították el a szellemes, az arra autózók, az arra járók arcára mosolyt varázsló telefonfülke-jelenetet. A postától az önkormányzathoz irányították. Az elöljáró is csak annyit tudott mondani, ő sem tudja, mi történt. (Bár a diskurzus végén annyit hozzátett: reméli, hogy a kis földönkívüli hazatérhetett…)
Egyébként Gáspár uram annak is utánanézett, hogy E.T., a hivatkozott Spielberg-klasszikus hőse soha nem mondta a filmben, hogy hazatelefonál. Rejtély, hogy embertömegek emlékeznek vissza valamire pontosan ugyanúgy, ráadásul rosszul. Mert mire is emlékszünk? Hogy a kedves kis lény azt mondja: „E.T. phone home”, vagyis, „E.T. hazatelefonál”. Holott azt mondja: „Home phone”, azaz „otthoni telefon”.
Persze mindezektől függetlenül: hinni akarunk a mesékben! Mert igenis, E.T. hazatelefonált. És innen, a királyok városának közvetlen szomszédságából, jelesül Szabadbattyánból, sikerrel járt a hívása. És eljött érte az űrhajó, és ő hosszú évek elteltével hazatérhetett. Mert kell egy hely, ahol otthon vagyunk!
Az már Kisnagy Gáspár uram „külön bejáratú” kíváncsisága (és vissza újra, a való világba!), hogy annak idején ki alkothatta (kik alkothatták) meg E.T. telefonfülkés, fekete sziluettjét. Már csak történeti hűség kedvéért is. No, meg hogy a méltán kijáró „köszönöm, köszönjünk!” eljusson a megfelelő címzetthez… (Jelentkezzen… telefonáljon!)