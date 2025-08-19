augusztus 19., kedd

Huba névnap

In Memoriam

1 órája

Elhunyt Nagy László, szülész és nőgyógyász főorvos

Címkék#in memoriam#nőgyógyász#Nagy László

2025. augusztus 13-án 88 esztendős korában meghalt Nagy László szülész és nőgyógyász főorvos, aki több generációnyi helyi gyermek megszületését segítette orvosi tevékenysége során.

Feol.hu
Elhunyt Nagy László, szülész és nőgyógyász főorvos

88 esztendős korában meghalt Nagy László szülész és nőgyógyász főorvos

Nagy László 1961-ben végzett a budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1965 óta volt szakorvos. Pályája során végig Székesfehérváron élt és dolgozott. Előbb a Szent György Kórházban, rövid enyingi kirendeléssel, majd nyugdíjba menetele után a Család- és Nővédelmi Központban, népszerű nevén CSNK-ban dolgozott - írja a város honlapja.

