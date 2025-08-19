Elhunyt Nagy László, szülész és nőgyógyász főorvos

Nagy László 1961-ben végzett a budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1965 óta volt szakorvos. Pályája során végig Székesfehérváron élt és dolgozott. Előbb a Szent György Kórházban, rövid enyingi kirendeléssel, majd nyugdíjba menetele után a Család- és Nővédelmi Központban, népszerű nevén CSNK-ban dolgozott - írja a város honlapja.