In Memoriam
1 órája
Elhunyt Nagy László, szülész és nőgyógyász főorvos
2025. augusztus 13-án 88 esztendős korában meghalt Nagy László szülész és nőgyógyász főorvos, aki több generációnyi helyi gyermek megszületését segítette orvosi tevékenysége során.
Nagy László 1961-ben végzett a budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1965 óta volt szakorvos. Pályája során végig Székesfehérváron élt és dolgozott. Előbb a Szent György Kórházban, rövid enyingi kirendeléssel, majd nyugdíjba menetele után a Család- és Nővédelmi Központban, népszerű nevén CSNK-ban dolgozott - írja a város honlapja.
