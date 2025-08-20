Elhunyt Mezőszentgyörgy volt polgármestere

Lánginé Csík Angéla 2014-től vett részt képviselőként Mezőszentgyörgy önkormányzata képviselő-testületének munkájában, majd 2019-ben a település polgármesterévé választották, és a Magyar Államvasutak kötelékében eltöltött 40 év után a település szolgálatába állt.

In memoriam Lánginé Csík Angéla

Fotó: Önkormányzat

Szívügyének tekintette a község jövőjét. Családszerető, boldog nagymamaként kiemelten fontosnak tartotta a helyi óvoda, iskola ügyét. Polgármesterként kiemelt figyelmet fordított a közmunka programra, és a saját feldolgozó üzemre, fontosnak tartotta, hogy értéket teremtsen a település számára. Szeretettel fordult a mezőszentgyörgyi emberek, helyi civil szervezetek, egyházak felé. Mindig az összetartást tartotta a legfontosabbnak. Lelkes kezdeményezője és résztvevője volt a Szeretlek Mezőszentgyörgy helyi civil szerveződésnek, melynek keretében tovább dolgozva a közösségért aktív nyugdíjas éveket tervezett. Az élet azonban máshogy alakult: rövid ideig tartó, súlyos betegsége legyőzte tenni akarását.

Lánginé Csík Angéla, Mezőszentgyörgy volt polgármestere 2025. augusztus 18-án életének 63. évében, örökre megpihent.

Nyugodjon békében!