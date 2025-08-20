augusztus 20., szerda

István névnap

30°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
In Memoriam

2 órája

Elhunyt Mezőszentgyörgy volt polgármestere

Címkék#in memoriam#önkormányzat#Lánginé Csík Angéla#polgármester

Rövid, súlyos betegség következtében augusztus 18-án elhunyt Lánginé Csík Angéla, Mezőszentgyörgy volt polgármestere – tájékoztatta lapunkat Mezőszentgyörgy önkormányzata.

V. Varga József
Elhunyt Mezőszentgyörgy volt polgármestere

Lánginé Csík Angéla 2014-től vett részt képviselőként Mezőszentgyörgy önkormányzata képviselő-testületének munkájában, majd 2019-ben a település polgármesterévé választották, és a Magyar Államvasutak kötelékében eltöltött 40 év után a település szolgálatába állt.

In memoriam Lánginé Csík Angéla
Fotó: Önkormányzat

Szívügyének tekintette a község jövőjét. Családszerető, boldog nagymamaként kiemelten fontosnak tartotta a helyi óvoda, iskola ügyét. Polgármesterként kiemelt figyelmet fordított a közmunka programra, és a saját feldolgozó üzemre, fontosnak tartotta, hogy értéket teremtsen a település számára. Szeretettel fordult a mezőszentgyörgyi emberek, helyi civil szervezetek, egyházak felé. Mindig az összetartást tartotta a legfontosabbnak. Lelkes kezdeményezője és résztvevője volt a Szeretlek Mezőszentgyörgy helyi civil szerveződésnek, melynek keretében tovább dolgozva a közösségért aktív nyugdíjas éveket tervezett. Az élet azonban máshogy alakult: rövid ideig tartó, súlyos betegsége legyőzte tenni akarását.

Lánginé Csík Angéla, Mezőszentgyörgy volt polgármestere 2025. augusztus 18-án életének 63. évében, örökre megpihent.

Nyugodjon békében!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu