Elhunyt Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum vezető munkatársa

Pályafutását 2001-ben kezdte a Fehérvár Televíziónál, gyakornokként. Már a kezdetektől szenvedélyesen szerette a televíziózást, és a szakma minden területén igyekezett magas színvonalú, értékteremtő munkát végezni. Szívügyének tekintette az esélyegyenlőséget, dolgozott az MTV Sorstársak című műsorában, melyben hátrányos helyzetű emberek történeteit mutatta be.

Szakmai munkáját több rangos elismerés is kísérte: 2008-ban Esély-díjat kapott, 2009-ben Helyi érték díjat nyert a Szeretet útján című dokumentumfilmjéért, amelyet a holtmarosi magyar árvaházban forgatott. 2016-ban a Széchenyi díj a Közügyekért elismeréssel jutalmazták újságírói munkáját.

Az esélyegyenlőség mellett kiemelt figyelmet fordított a kultúrára, a kortárs művészetre és a régészetre. Pályája során kipróbálta magát a klipkészítés és a filmgyártás területén is, és mindig nyitott volt arra, hogy érdekes emberi sorsokat, történeteket és izgalmas helyszíneket mutasson be a közönségnek.

Látrányi Viktória személyében Székesfehérvár médiavilága egy elhivatott, kreatív és értékteremtő szakembert veszített el. Osztozunk a család fájdalmában, emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.