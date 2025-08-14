augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
In memoriam

24 perce

Elhunyt Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum vezető munkatársa

Címkék#in memoriam#televíziózás#gyász

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy elhunyt Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum meghatározó munkatársa, Székesfehérvár önkormányzati kommunikációs csatornájának elkötelezett szerkesztője.

S. Töttő Rita
Elhunyt Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum vezető munkatársa

Pályafutását 2001-ben kezdte a Fehérvár Televíziónál, gyakornokként. Már a kezdetektől szenvedélyesen szerette a televíziózást, és a szakma minden területén igyekezett magas színvonalú, értékteremtő munkát végezni. Szívügyének tekintette az esélyegyenlőséget, dolgozott az MTV Sorstársak című műsorában, melyben hátrányos helyzetű emberek történeteit mutatta be.

Szakmai munkáját több rangos elismerés is kísérte: 2008-ban Esély-díjat kapott, 2009-ben Helyi érték díjat nyert a Szeretet útján című dokumentumfilmjéért, amelyet a holtmarosi magyar árvaházban forgatott. 2016-ban a Széchenyi díj a Közügyekért elismeréssel jutalmazták újságírói munkáját.

Az esélyegyenlőség mellett kiemelt figyelmet fordított a kultúrára, a kortárs művészetre és a régészetre. Pályája során kipróbálta magát a klipkészítés és a filmgyártás területén is, és mindig nyitott volt arra, hogy érdekes emberi sorsokat, történeteket és izgalmas helyszíneket mutasson be a közönségnek.

Látrányi Viktória személyében Székesfehérvár médiavilága egy elhivatott, kreatív és értékteremtő szakembert veszített el. Osztozunk a család fájdalmában, emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.

a20220815_Kiralyi_aranyak_Muzeum_kiallitas_ermek_fg_fmh (6)
Belegrai Tamás kurátor; Látrányi Viktória főszerkesztő; Pokrovenszki Krisztián igazgató és Cser-Palkovics András polgármester 2022 augusztusában egy kiállításmegnyitón
Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu