Elhunyt Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum vezető munkatársa

Augusztus tizenharmadikán fájdalmas veszteség érte Székesfehérvár közösségét: életének negyvenötödik évében elhunyt Látrányi Viktória, kiváló újságíró és kommunikációs szakember, Székesfehérvár kulturális életének egyik emblematikus személyisége. Négy éve méltósággal viselt betegsége az utóbbi napokban felülkerekedett akaraterején és küzdeni tudásán.

Pályafutását 2001-ben kezdte a Fehérvár Televíziónál, gyakornokként, és közel két és fél évtizeden át maradt hűséges a szerkesztőséghez. Szerkesztőként, műsorvezetőként, riporterként, majd vezetőként is megbecsült tagja volt a Fehérvár Médiacentrumnak, mindig a feladatok iránti felelősségtudattal, kreatívan, lelkesedéssel és professzionális hozzáállással dolgozott. Kollégái szerint számára nem létezett megoldhatatlan feladat.

Szívügyének tekintette az esélyegyenlőséget, dolgozott az MTV Sorstársak című műsorában, és 2008-ban Esély-díjjal ismerték el munkáját. 2009-ben Helyi érték díjat nyert a Szeretet útján című dokumentumfilmjéért, amelyet a holtmarosi magyar árvaházban forgatott. 2016-ban a Széchenyi díj a Közügyekért elismerést vehette át újságírói teljesítményéért.

Kiemelten foglalkozott a kultúrával, a kortárs művészettel és a régészettel. „A Seuso-kincsek sorsát feltáró televíziós műsoraival és rendezvénysorozatával, valamint a fehérvári kulturális életről készített tudósításaival országosan is felhívta magára a figyelmet” – emeli ki az Önkormányzati Kommunikációs Központ (ÖKK). Az utóbbi években a Szent István Király Múzeum sajtófőnökeként is dolgozott, ahol „nemcsak az intézmény közösségi felületeinek, külső és belső kommunikációjának fellendítéséért dolgozott, hanem aktívan szerepet vállalt minden kiállítás és kiemelt rendezvény sikeres megvalósításában.”

Belegrai Tamás kurátor; Látrányi Viktória főszerkesztő; Pokrovenszki Krisztián igazgató és Cser-Palkovics András polgármester 2022 augusztusában egy kiállításmegnyitón

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Vezetőként fontosnak tartotta a csapatépítést és a rejtett értékek felismerését, a kultúra ápolását és az értékőrzést. Szívében Székesfehérvárért és az itt élőkért dobogott. Az fmc.hu hírportál „Fehérvár összeköt” szlogenje is az ő ötlete volt – amelyről az ÖKK megjegyezte: „Igazából Ő maga volt ez a gondolat.” Szakmai pályája során kipróbálta magát a klipkészítés és a filmgyártás területén is, mindig törekedve arra, hogy érdekes emberi sorsokat, történeteket és izgalmas helyszíneket mutasson be a közönségnek.