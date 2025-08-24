augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

21°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt az egykori önkormányzati képviselő

Címkék#Dunaújvárosban#Római városrészben#Gál Roland

Súlyos betegségben elhunyt Gál Roland, Dunaújváros egykori önkormányzati képviselője.

Feol.hu

Gál Roland Dunaújvárosban született, és 2006-tól egészen 2016-ig volt a város önkormányzati képviselője — írta meg a duol.hu. A Római városrészben népszerű, sokak által kedvelt, „elintézős, kijárós” képviselőként ismerték, aki számos ügyben segítette választóit.

Gál Roland Dunaújváros volt önkormányzati képviselője 50 éves korában hunyt el

Pályafutása azonban megtört, amikor a 2013. május 1-jén történt duna­földvári vállalkozó meggyilkolásának ügyében harmadrendű vádlottként bűnpártolás miatt vonták eljárás alá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu