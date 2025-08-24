Elhunyt az egykori önkormányzati képviselő

Gál Roland Dunaújvárosban született, és 2006-tól egészen 2016-ig volt a város önkormányzati képviselője — írta meg a duol.hu. A Római városrészben népszerű, sokak által kedvelt, „elintézős, kijárós” képviselőként ismerték, aki számos ügyben segítette választóit.

Gál Roland Dunaújváros volt önkormányzati képviselője 50 éves korában hunyt el

Pályafutása azonban megtört, amikor a 2013. május 1-jén történt duna­földvári vállalkozó meggyilkolásának ügyében harmadrendű vádlottként bűnpártolás miatt vonták eljárás alá.