Gyász
3 órája
Elhunyt az egykori önkormányzati képviselő
Súlyos betegségben elhunyt Gál Roland, Dunaújváros egykori önkormányzati képviselője.
Gál Roland Dunaújvárosban született, és 2006-tól egészen 2016-ig volt a város önkormányzati képviselője — írta meg a duol.hu. A Római városrészben népszerű, sokak által kedvelt, „elintézős, kijárós” képviselőként ismerték, aki számos ügyben segítette választóit.
Pályafutása azonban megtört, amikor a 2013. május 1-jén történt dunaföldvári vállalkozó meggyilkolásának ügyében harmadrendű vádlottként bűnpártolás miatt vonták eljárás alá.
