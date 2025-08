Elhunyt a szakmai kamara vármegyei elnöke

A most elhunyt Kovács-Tarsoly Gábor nehéz időszakban vette át, 2022-ben a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara vezetését. A kötelező kamarai tagság eltörlése megtizedelte a tagok létszámát, de az új vezető tele volt tervekkel, elképzelésekkel, hogyan lehetne a kamarai tagok számát gyarapítani, illetve hogy hogyan lehetne őket fejleszteni, a tudásukat mindig naprakészen tartani a folyamatosan változó világban, ahol az elvárások, így a munkáltatók elvárásai is folyamatosan változnak. A kamara többi vezetőjével közösen képzéseket, találkozókat szervezett, elismeréseket adott át, és mindig lelkesen és pozitívan állt a számára fontos ügy mögé. Ugyanilyen módon állt súlyos, hosszan tartó betegségével szemben is, és mikor némileg erőre kapott, újra középpontba került a kamara is.

Elhunyt Kovács-Tarsoly Gábor

Forrás: szakmaikamara.hu

Vagyonvédelem három évtizeden át

– Július 29-én, 70 éves korában, türelemmel viselt hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt Kovács-Tarsoly Gábor. Súlyos betegsége ellenére az utolsó pillanatig megőrizte hitét és a vagyonvédelem iránti elkötelezettségét. Életét mindig az emberekkel való törődés és gondoskodás jellemezte. Munkája 30 éven keresztül a vagyonvédelemről szólt, annak minden szintjét bejárta. Volt vagyonőr, szolgálatvezető, területi vezető, területi igazgató, regionális igazgató, szakmai igazgató. A nagy cégek mindig látták benne a fantáziát a szakma iránti elkötelezettséget és a szakmai tudást. 2022-ben az SZVMSZK Fejér Vármegyei küldöttgyűlése megválasztotta az SZVMSZK Fejér Vármegyei Szervezet elnökévé.

Elhunyt, de az utolsó pillanatig kitartott a kamara mellett

Elnöki munkáját haláláig nagy szorgalommal és szakmai elkötelezettséggel végezte. Elnöksége alatt, több szakmai szervezettel felvette a kapcsolatot, együttműködési megállapodásokat írt alá. A szakma népszerűsítésében és nem utolsó sorban kamara hírnevének visszaállításába tett nagy erőfeszítéseket a Fejér vármegyei szervezetnél, írja a kamara.

Több társadalmi területen is aktív volt

Bár a legfontosabb feladatának a vagyonőrök szakmai képzését tekintette, más társadalmi területeken is kiemelkedően aktív volt. Ennek kapcsán elnökhelyettese lett 2024-ben a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak, és szintén 2024-ben alapító tagként ülhetett főhelyen, a Férfiak Klubja Fejér Vármegyei Asztaltársasága gyűlésein.