Rejtélyes, rendszám nélküli Fiat Aba határában: megtudtuk, mi lesz a sorsa

Akik gyakran járnak a 63-as főúton, azoknak feltűnhetett a metálkék színű, rendszámaitól megfosztott Fiat Seicento, az Aba határától mintegy 4 kilométerre található buszmegállóban. Az elhagyatott autót a forgalommal szemben, rendszám nélkül hagyták ott nagyjából június első felében, majd pedig végleg magára hagyták. Ezalatt fokozatosan szinte minden értéket kiloptak az belőle: ablakait betörték, motorháztetejét (látszólag teljesen indokolatlanul) behorpasztották, és a komplett kipufogórendszerét, többek között a katalizátort is kiszerelték a szebb napokat látott gépjárműből.

Az elhagyatott autót valamilyen oknál fogva egy autógumival "zárták le".

Fotó: Szabó Zsolt

Hamarosan elszállítják az elhagyatott autót a buszmegállóból

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Válaszukban arról tájékoztattak, hogy egy közúti ellenőrzés során egy jogsértés megvalósulása miatt került sor a Fiat rendszámainak levételére. A járművet a tulajdonos az intézkedést követően, a rendőrség többszöri írásbeli felszólítására azóta sem vitte el, így a Magyar Közút munkatársai hamarosan elszállítják a ronccsá vált olasz autót.