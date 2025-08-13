15 órája
Rejtélyes, rendszám nélküli Fiat Aba határában: megtudtuk, mi lesz a sorsa
Hónapok óta egy helyben áll az Abához tartozó belsőbárándi elágazáshoz közeli buszmegállóban egy rendszám nélküli, sötétkék Fiat Seicento. Az elhagyatott autót már a vandálok is elkezdték kifosztani, többek között a katalizátort is kilopták alóla. De hamarosan megpecsételődik a gépjármű sorsa.
Hónapok óta áll egyhelyben a 63-as főút mellett a kék Fiat Seicento.
Fotó: Szabó Zsolt
Akik gyakran járnak a 63-as főúton, azoknak feltűnhetett a metálkék színű, rendszámaitól megfosztott Fiat Seicento, az Aba határától mintegy 4 kilométerre található buszmegállóban. Az elhagyatott autót a forgalommal szemben, rendszám nélkül hagyták ott nagyjából június első felében, majd pedig végleg magára hagyták. Ezalatt fokozatosan szinte minden értéket kiloptak az belőle: ablakait betörték, motorháztetejét (látszólag teljesen indokolatlanul) behorpasztották, és a komplett kipufogórendszerét, többek között a katalizátort is kiszerelték a szebb napokat látott gépjárműből.
Hamarosan elszállítják az elhagyatott autót a buszmegállóból
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Válaszukban arról tájékoztattak, hogy egy közúti ellenőrzés során egy jogsértés megvalósulása miatt került sor a Fiat rendszámainak levételére. A járművet a tulajdonos az intézkedést követően, a rendőrség többszöri írásbeli felszólítására azóta sem vitte el, így a Magyar Közút munkatársai hamarosan elszállítják a ronccsá vált olasz autót.