augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

16°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

15 órája

Rejtélyes, rendszám nélküli Fiat Aba határában: megtudtuk, mi lesz a sorsa

Címkék#autó#Fiat Seicento#rendőrség#főút#Aba

Hónapok óta egy helyben áll az Abához tartozó belsőbárándi elágazáshoz közeli buszmegállóban egy rendszám nélküli, sötétkék Fiat Seicento. Az elhagyatott autót már a vandálok is elkezdték kifosztani, többek között a katalizátort is kilopták alóla. De hamarosan megpecsételődik a gépjármű sorsa.

Szabó Zsolt
Rejtélyes, rendszám nélküli Fiat Aba határában: megtudtuk, mi lesz a sorsa

Hónapok óta áll egyhelyben a 63-as főút mellett a kék Fiat Seicento.

Fotó: Szabó Zsolt

Akik gyakran járnak a 63-as főúton, azoknak feltűnhetett a metálkék színű, rendszámaitól megfosztott Fiat Seicento, az Aba határától mintegy 4 kilométerre található buszmegállóban. Az elhagyatott autót a forgalommal szemben, rendszám nélkül hagyták ott nagyjából június első felében, majd pedig végleg magára hagyták. Ezalatt fokozatosan szinte minden értéket kiloptak az belőle: ablakait betörték, motorháztetejét (látszólag teljesen indokolatlanul) behorpasztották, és a komplett kipufogórendszerét, többek között a katalizátort is kiszerelték a szebb napokat látott gépjárműből.

Elhagyatott autó
Az elhagyatott autót valamilyen oknál fogva egy autógumival "zárták le".
Fotó: Szabó Zsolt

Hamarosan elszállítják az elhagyatott autót a buszmegállóból

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Válaszukban arról tájékoztattak, hogy egy közúti ellenőrzés során egy jogsértés megvalósulása miatt került sor a Fiat rendszámainak levételére. A járművet a tulajdonos az intézkedést követően, a rendőrség többszöri írásbeli felszólítására azóta sem vitte el, így a Magyar Közút munkatársai hamarosan elszállítják a ronccsá vált olasz autót.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu