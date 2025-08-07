augusztus 7., csütörtök

Színjátszó tábor

1 órája

Élesben is kipróbálhatják magukat a diákok

Címkék#irodalom#tábor#diák

Idén is Székesfehérvár ad otthont a Kárpát-medencei Színjátszó Tábornak, amely során a középiskolás diákok belekóstolhatnak a színházi életbe, sőt, színpadra is léphetnek. A Rákóczi Szövetség diákjaival a Székesfehérvári Királyi Napok Koronázási Szertartásjáték produkciójában is lehet majd találkozni.

Gombor Lili
Élesben is kipróbálhatják magukat a diákok

Forrás: Vörösmarty Színház / Facebook

Immáron nyolcadik alkalommal ad otthont Székesfehérvár és a Vörösmarty Színház a Kárpát-medencei Színjátszó Tábornak. Az augusztus 4–20-a között zajló táborban határon túli – Temesvárról, Nagyenyedről és Nagyváradról érkezett – 17 középiskolás fiatal ismerkedik meg az igazi színházi lét kulisszatitkaival, szakmai fogásaival.

Forrás: Vörösmarty Színház / Facebook

A Rákóczi Szövetség táborában a színjátszós diákok egyből a mélyvízbe kerülnek idén is, hiszen – mint minden évben – részt vesznek a Vörösmarty Színház augusztus 20-hoz és a Székesfehérvári Királyi Napokhoz kötődő ünnepi darabjában. Idén a színház társulatával közösen állítják színpadra a Koronázási Szertartásjátékot Szikora János rendezésében. A felkészülés már javában zajlik, az előadás augusztus 17-én, és 18-án lesz látható 21.00 órakor az Aranybulla-emlékműnél.

A Koronázási Szertartásjáték királyait egyelőre plüssmackók helyettesítik a próbák során
Forrás: Vörösmarty Színház / Facebook

A darabra való felkészülés mellett a tábor résztvevői foglalkozások során rendhagyó irodalom és történelem órákon ismerkedhetnek meg a magyar kultúrával, ami határon túli magyarként számukra különösen fontos. Hasonlóan nagy élményt jelent, hogy mindezt a koronázóvárosban tehetik, ellátogathatnak történelmünk fontos szakrális helyszíneire is.

