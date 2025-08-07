Élesben is kipróbálhatják magukat a diákok

Immáron nyolcadik alkalommal ad otthont Székesfehérvár és a Vörösmarty Színház a Kárpát-medencei Színjátszó Tábornak. Az augusztus 4–20-a között zajló táborban határon túli – Temesvárról, Nagyenyedről és Nagyváradról érkezett – 17 középiskolás fiatal ismerkedik meg az igazi színházi lét kulisszatitkaival, szakmai fogásaival.

Forrás: Vörösmarty Színház / Facebook

A Rákóczi Szövetség táborában a színjátszós diákok egyből a mélyvízbe kerülnek idén is, hiszen – mint minden évben – részt vesznek a Vörösmarty Színház augusztus 20-hoz és a Székesfehérvári Királyi Napokhoz kötődő ünnepi darabjában. Idén a színház társulatával közösen állítják színpadra a Koronázási Szertartásjátékot Szikora János rendezésében. A felkészülés már javában zajlik, az előadás augusztus 17-én, és 18-án lesz látható 21.00 órakor az Aranybulla-emlékműnél.