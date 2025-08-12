„Ugrottam és úgy láttam, ég a repülőgép!” - 80 éves veterán ejtőernyőst köszöntöttek

A repülőteret üzemeltető székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület közössége szombaton egy ajándék ugrással lepte meg a veterán ejtőernyőst a 80. születésnapján, majd az új hangárban egy felejthetetlen marhalábszárpörkölt mellett folytatódott a baráti köszöntések sora.

Nyolcvanadik születésnapján az Albatrosz Repülő Egyesület egy tandemugrással ajándékozta meg Mészáros György veterán ejtőernyős katonát

Fotó: Méhész Sándor

– Hányadik alkalommal ugrott ma?

– Hatezerszázkilencnél tartottam, és ez volt egy újabb fél ugrás, hiszen tandem pilótával együtt teljesítettem.

– Emlékszik még az elsőre?

– Hogyne, 1964-ben Kiskunfélegyházánál hagytam el először ejtőernyővel a repülőgépet. Ennél pontosabb dátumot nem tudok mondani, de valamikor májusban lehetett, mert nagyon szép, kalászos volt a búza. Bekötött ugrást hajtottam végre nyolcszáz méterről, 51 mintájú ejtőernyővel. Azt a típusú ernyőt még Rákosi Mátyás csináltatta, mert fel akart állítani egy légideszant hadosztályt, amiből hála Istennek, nem lett semmi. Ha akkor nem nyílik ki az ejtőernyőm, akkor nem tudom, mi segíthetett volna még rajtam, de kinyílt, és aztán egészen a földet érésig csupa öröm volt minden. Ám a második ugrásomnál már nagyon majréztam, de mivel lányok is ültek a repülőgépen, azt mondtam magamban, ha belehalok, én akkor is kiugrok.

A felvételen piros melegítőben Méhész Sándor, mellette Mészáros György, mellette kettővel Mészárovics György

Forrás: Méhész Sándor felvételei közül

– Hogyan lehettek lányok a gépen, talán akkor még nem katonaként ugrott?

– Akkor még nem, hiszen csak 1964 novemberében, saját kérésemre vonultam be sorkatonának a Magyar Néphadsereghez. A szolnoki ejtőernyős zászlóaljnál addig csak egy századnyi öreg katona szolgált, akkor fejlesztették fel az alakulatot. Két századnyi, mintegy kétszázötven újonc ejtőernyőst vonultattak be, plusz hozzájuk még híradósokat is, így körülbelül négyszáz főre növekedett a szolnoki 34. önálló felderítő zászlóalj létszáma.

– Milyen élményekkel vált életre szóló hivatásává az ejtőernyőzés?

– Tizennégy ugrással vonultam be katonának, és újra kezdtünk mindent. Akkor még tíz forintot fizettek egy ugrásért, és abban az időben a tíz forint pénznek számított a hetvenkét forintos illetmény mellett. Azokból az évekből a legemlékezetesebb talán az első éjszakai ugrásom volt, mert addig éjjel nem ugrottunk. Kiléptem a sötétségbe és azt láttam, hogy ég a repülőgép, öles lángnyelvek csapnak ki belőle! Egy pillanatra megrémültem, aztán arra gondoltam, hogy bármi történt, én mindenesetre már kint vagyok. De a gép brummogva tovább repült.

Az történt, hogy amikor levették a gázt, a hatalmas kipufogó csöveknél lángnyelvek csaptak kifelé, de én ezt akkor még nem tudtam.

Azt mondta a Juhász százados, a főnök a „cégnél”, hogy az ugró terület egy tarló Tiszatenyő mellett, amit megtárcsáztak, tehát puha lesz és csak két szalmakazal van rajta. Hozzátette, nem szeretné, ha valaki akkor törné el a lábát, amikor lejön arról a szalmakazalról. Én tehát kiugrottam, és miután az első ijedtség után megnyugodtam, már élveztem a helyzetet, láttam messze Szolnok és a környező falvak fényeit, és egy idő után úgy éreztem, van valami sötét alattam. Azt vártam, az lesz az egyik szalmakazal, de a következő pillanatban egy akácfán estem keresztül, pedig az eligazításon azt mondták, hogy hetedhét határban nincsen egyetlen fa sem. Azt tanultuk fára esésnél, hogy kapcsoljuk ki a comb- és mellhevedert, bújjunk ki belőle, és kezdjünk el hintázni. Aztán amikor közel kerülünk a fa törzséhez, kapjuk el, és másszunk le rajta. Én hintáztam ott vagy fél óráig, de lemásznom nem sikerült. A következő lépés ilyenkor, hogy nyissuk ki a hasernyőt és csússzunk le rajta. De az mind tudja, aki ugrott, hogy senki sem szeret hasernyőt hajtogatni. Ezért nem nyitottam ki, csak leengedtem és hallottam, ahogy körülbelül másfél méterrel alattam a sötétben puffan a földön. Rettentő dühös lettem magamra.