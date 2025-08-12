11 órája
„Ugrottam és úgy láttam, ég a repülőgép!” - 80 éves veterán ejtőernyőst köszöntöttek
Közhely, hogy élő legendának nevezzük mindazokat, akik nélkül elképzelhetetlen volna egy hivatás, egy szolgálat, múlt, jelen és jövendő. Sok esetben felesleges is lenne más szót keresni. Mészáros György nyugalmazott ejtőernyős főtiszt, őrnagy még akkor is hazatér Börgöndre, ha az egykori katonai bázis épületei már évtizedek óta romos állapotban vannak.
A repülőteret üzemeltető székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület közössége szombaton egy ajándék ugrással lepte meg a veterán ejtőernyőst a 80. születésnapján, majd az új hangárban egy felejthetetlen marhalábszárpörkölt mellett folytatódott a baráti köszöntések sora.
– Hányadik alkalommal ugrott ma?
– Hatezerszázkilencnél tartottam, és ez volt egy újabb fél ugrás, hiszen tandem pilótával együtt teljesítettem.
– Emlékszik még az elsőre?
– Hogyne, 1964-ben Kiskunfélegyházánál hagytam el először ejtőernyővel a repülőgépet. Ennél pontosabb dátumot nem tudok mondani, de valamikor májusban lehetett, mert nagyon szép, kalászos volt a búza. Bekötött ugrást hajtottam végre nyolcszáz méterről, 51 mintájú ejtőernyővel. Azt a típusú ernyőt még Rákosi Mátyás csináltatta, mert fel akart állítani egy légideszant hadosztályt, amiből hála Istennek, nem lett semmi. Ha akkor nem nyílik ki az ejtőernyőm, akkor nem tudom, mi segíthetett volna még rajtam, de kinyílt, és aztán egészen a földet érésig csupa öröm volt minden. Ám a második ugrásomnál már nagyon majréztam, de mivel lányok is ültek a repülőgépen, azt mondtam magamban, ha belehalok, én akkor is kiugrok.
– Hogyan lehettek lányok a gépen, talán akkor még nem katonaként ugrott?
– Akkor még nem, hiszen csak 1964 novemberében, saját kérésemre vonultam be sorkatonának a Magyar Néphadsereghez. A szolnoki ejtőernyős zászlóaljnál addig csak egy századnyi öreg katona szolgált, akkor fejlesztették fel az alakulatot. Két századnyi, mintegy kétszázötven újonc ejtőernyőst vonultattak be, plusz hozzájuk még híradósokat is, így körülbelül négyszáz főre növekedett a szolnoki 34. önálló felderítő zászlóalj létszáma.
– Milyen élményekkel vált életre szóló hivatásává az ejtőernyőzés?
– Tizennégy ugrással vonultam be katonának, és újra kezdtünk mindent. Akkor még tíz forintot fizettek egy ugrásért, és abban az időben a tíz forint pénznek számított a hetvenkét forintos illetmény mellett. Azokból az évekből a legemlékezetesebb talán az első éjszakai ugrásom volt, mert addig éjjel nem ugrottunk. Kiléptem a sötétségbe és azt láttam, hogy ég a repülőgép, öles lángnyelvek csapnak ki belőle! Egy pillanatra megrémültem, aztán arra gondoltam, hogy bármi történt, én mindenesetre már kint vagyok. De a gép brummogva tovább repült.
Az történt, hogy amikor levették a gázt, a hatalmas kipufogó csöveknél lángnyelvek csaptak kifelé, de én ezt akkor még nem tudtam.
Azt mondta a Juhász százados, a főnök a „cégnél”, hogy az ugró terület egy tarló Tiszatenyő mellett, amit megtárcsáztak, tehát puha lesz és csak két szalmakazal van rajta. Hozzátette, nem szeretné, ha valaki akkor törné el a lábát, amikor lejön arról a szalmakazalról. Én tehát kiugrottam, és miután az első ijedtség után megnyugodtam, már élveztem a helyzetet, láttam messze Szolnok és a környező falvak fényeit, és egy idő után úgy éreztem, van valami sötét alattam. Azt vártam, az lesz az egyik szalmakazal, de a következő pillanatban egy akácfán estem keresztül, pedig az eligazításon azt mondták, hogy hetedhét határban nincsen egyetlen fa sem. Azt tanultuk fára esésnél, hogy kapcsoljuk ki a comb- és mellhevedert, bújjunk ki belőle, és kezdjünk el hintázni. Aztán amikor közel kerülünk a fa törzséhez, kapjuk el, és másszunk le rajta. Én hintáztam ott vagy fél óráig, de lemásznom nem sikerült. A következő lépés ilyenkor, hogy nyissuk ki a hasernyőt és csússzunk le rajta. De az mind tudja, aki ugrott, hogy senki sem szeret hasernyőt hajtogatni. Ezért nem nyitottam ki, csak leengedtem és hallottam, ahogy körülbelül másfél méterrel alattam a sötétben puffan a földön. Rettentő dühös lettem magamra.
– Mi történt ezután?
– Jelentettem Gyuricza Béla századparancsnoknak, hogy én a világ végén, egy fán értem földet. Azt válaszolta, jó, kérjek egy baltát, menjek vissza, vágjam ki a fát, hámozzam ki az ejtőernyőt, reggelre biztosan végzek. De nem akadt balta sem a teherautókon, sem a mentő sofőrjénél, pedig kellett volna tartaniuk maguknál. Messze láttam valami fényt, azt gondoltam, tanya. Elindultam, odaértem, benéztem: pitvar, a kutya ugat, kútágas, petróleumlámpa, szalmazsák, azon alszik egy lány. Megrémült tőlem az éjszaka közepén, de kaptam tőle egy baltát, amivel szépen kivágtam és legallyaztam a fát, tényleg kivilágosodott, mire végeztem. Akkor láttam, hogy ha öt méterrel a fa mellé esek, akkor egy kútba zuhanok, ami már félig ki volt bontva. Vajon ha ez történik, mi lett volna velem? Amikor ennek tudatára ébredtem, boldog ember lettem. De én nagyon sokszor voltam boldog ember.
– Kellett mentőernyőt nyitnia a megmeneküléshez?
– Sokszor, de bajba, komolyabb életveszélybe mégsem a levegőben kerültem. Máshoz is érteni kellett, nem csak az ejtőernyőzéshez, ezért hatan tiszthelyettesek búvárok lettünk. Hat évet búvárként is szolgáltam a néphadseregnél, közben kétszer húztak ki a vízből eszméletlen állapotban, mert széndioxid mérgezést kaptam. A könnyűbúvárnak húsz kiló került a mellére, huszonhárom kiló volt a hátán a felszerelés, plusz két ötkilós ólom a lábon: a Tiszában így nem lehet gyalogolni. Csak fekvőtámaszban tudtunk közlekedni a víz alatt… De nem részletezem tovább. Elég legyen annyi, én másokkal ellentétben soha nem sápítoztam azon, hogy majdnem meghaltam, inkább annak örültem, hogy élve megúsztam ezeket a helyzeteket.
– Mikor került Székesfehérvárra?
– A parancsnok, Gyuricza Béla még utoljára kitolt velem, mert nem akart elengedni és eltépte az áthelyezési kérelmemet. Én erre azt mondtam, nem probléma őrnagy elvtárs, a következőt már nem önnek hozom, felviszem a kettes csoportfőnökségre, a Bartók Béla útra. Ebben maradtunk, így is tettem, de ők sem segítettek, helyette kémiskolába akartak küldeni. Tiltakoztam ellene, azt mondtam, indulatos ember vagyok, ilyen feladatokra alkalmatlan. Hozzátettem, hogy más baj is van velem. Ragaszkodtam a légierőhöz és végül 1974 májusában a Börgöndön állomásozó könnyűhelikopteres osztályhoz kerültem. Én már egy hónappal korábban itt voltam, mire az alakulat Mi-1-es és Kamov forgószárnyasai Szentkirályszabadjáról ide költöztek. Törzsőrmesterként, később főtörzsőrmesterként két katonával én lettem az ejtőernyős, Börgöndön pedig hála Istennek az volt a nézet, hogy az ejtőernyősnek minél többet kell ugrania! Most figyelje a számokat: sok év után Szolnokról 515 ugrással jöttem el, de úgy, hogy ha tehettem, átbicikliztem más századokhoz is, ha fel lehetett szállni. Itt Börgöndön aztán négyszázat ugrottam egyetlen év alatt! Milyeneket és hogyan, azt nem sorolom, de a Méhész Sanyit ismeri: mi csináltunk itt először páros formációt.
– Meddig maradt a börgöndi bázison?
– A csapatrepülő parancsnokság ejtőernyős főtisztjeként innen mentem nyugdíjba. Makai Sándor vezérőrnagy volt az alakulat utolsó parancsnoka, amely hadtest szintű szervezetként működött. Hozzánk tartozott Szentkirályszabadja mindennel együtt, Taszáron a felderítő berendezéssel ellátott Szu-22-es vadászbombázók, Szolnok, Tököl, Mezőkövesd... Talán nem hagytam ki semmit. A parancsnoki épület a főbejárattal szemben még létezik, mellette volt a gyengélkedő, de azt már ellopták.
– Nyilván nem tudott elszakadni az ejtőernyőzéstől. Ezért csatlakozott az Albatrosz Repülő Egyesülethez?
– Egy darabig teljesen aktív maradtam még velük, de aztán rájöttem, hogy útjában vagyok a fiataloknak. És történtek afférjaim is. Egy alkalommal ugrásvezetőként láttam, hogy egy fiatal lány ejtőernyőt hajtogat és rászóltam, hogy ne így csinálja, hanem amúgy. Kis idő múltán odajött egy fiatalember és szó szerint ordított velem, hogy én ne szóljak bele a dolgába, mert ő a lány oktatója. Amikor elhallgatott, azt mondtam neki: te bizonyára nem ismersz engem, én vagyok a Mészáros Gyuri, az ugrásvezető, és lehet, hogy én vonultattalak be ejtőernyős katonának. Tehát pakolj össze, és húzzál el innen, de gyorsan! Nem bírtam elnézni a szabálytalanságokat, mert átéltem jónéhány tragédiát, volt, hogy fél éjszakát álltam a parancsnoki iroda előtt várva, hogy miként döntenek a felettesek.
– Amikor lezuhant valaki?
– Igen. Például Horváth Lajos pilóta, itt a vasútnál. Nem nyílt ki rendesen az UT-15-ös háternyője, és sajnos azonnal megtalálta a keze a mentőernyőt, rányitott, és a kettő összecsavarodott. Ezeket az eseteket nem lehet elfelejteni, de azért én 80 évesen is kijárok a repülőtérre, de már nem ugrani. A repülőnapok oszlopos tagja maradtam, akinek megvannak a magam feladatai, és mindenki tudja rólam, hogy számíthat rám és a barátaimra. Nagy öröm az, amit mostanában látok, és a maiakat mind dicsérem, mert nem számítottam arra a fejlődésre, amit tapasztalok.
A rendszerváltozás során, a haderőreformnak nevezett, valójában súlyos leépítést eredményező folyamat egyik intézkedéseként, 1991-ben szüntették meg Börgöndön a csapatrepülő parancsnokságot és az alárendeltségébe tartozó futárhelikopter ezredet. A helikopteresek 1971 és 1991 között 153 ezer 851 felszállás során 72 ezer 407 órát repültek, miközben a bázison működött az ország egyetlen ejtőernyőgyártó és javító műhelye. Az ünnepélyes búcsúrepülést tizenkét Mi-2-es típusú helikopter kiváló légi köteléke végezte. Elköszöntek a földön lévő társaktól, a műszakiaktól és a repülést szerető közönségtől, végül csak három Mi-2-es maradt a levegőben. Márta András alezredes, századparancsnok volt a helikopteres raj vezére, jobbról pedig Józsa Pál százados, kiváló helikoptervezető, Józsa Dávid vitorlázó műrepülő világbajnok, az Albatrosz Repülő Egyesület alelnökének édesapja kísérte. Ejtőernyősök ugrottak ki a helikopterből: Mészáros György százados, Méhész Sándor főhadnagy és Mészárovics György zászlós.