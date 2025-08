Egy szülő holtig szülő

Egy szülő, sosem szűnik meg szülőnek lenni legyen akárhány éves is a gyermek: 20, 30, 40 vagy akár 50 éves. Az anya akkori is aggódik és gondoskodik, az apa pedig akkor is osztja a tanácsokat és az útmutatást. Erre a következtetésre jutottam, amikor egy jó barátom arról panaszkodott, hogy zavarja, amikor a családi házban van és a szülei úgy tesznek, mintha még mindig gyerek lenne. Kiszolgálják, megkérdezik, hogy mikor ér haza és azt, hogy van e szennyese. Valahogy ez engem sosem zavart, bár lehet azért, mert lassan 10 éve külön háztartásban élek a szüleimtől és, habár sokat találkozom velük, nem szoktam otthon aludni. Kimondottan szeretem az otthoni gyermek szerepem. Szeretem a mennyit merhetek még a levesből kérdést és azt is, hogy sokszor azt hiszik még mindig mindent jobban tudnak nálam.