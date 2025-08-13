augusztus 13., szerda

Kamilla országos bajnok lett Kisbéren

1 órája

Egy ötödikes fogathajtó lány nagyszerű sikere

Címkék#egyesfogat#Ifjúsági Hajtók Országos Bajnoki Döntő#Kisbér-Ászár#Seregélyesi Baptista Általános Iskola#verseny

Az elmúlt hétvégén Kisbér-Ászáron rendezték meg az Ifjúsági Hajtók Országos Bajnoki Döntőjét, amelyen a rendkívül tehetséges seregélyesi lány, Penzer Kamilla a 2025-ös esztendő bajnoka lett!

Tihanyi Tamás
Egy ötödikes fogathajtó lány nagyszerű sikere

Forrás: A szülők felvételei közül

Kisbér-Ászár adott otthont az Ifjúsági Hajtók Országos Bajnoki Döntőjének, melyet egy időben rendeztek meg az FEI Fiatal Fogatlovak Világbajnokságával. A fiatalok kiváló körülmények között, egy nagyon jó versenyen vehettek részt és hajthattak a bajnoki érmekért, ráadásul több neves, világbajnok hajtóval ugyanazon a helyen szerepelhettek. Az esemény méltó zárása volt az idei esztendő versenyeinek, és egyben felkészülési állomásnak számított a jövő évi Európa-bajnokságra, amelyet a Nagyvárad közelében lévő partiumi településen, Fugyivásárhelyen rendeznek meg. Penzer Kamilla, a Seregélyesi Baptista Általános Iskola ötödik osztályos tanulója a kisbéri versenyen a gyermek póni egyesfogat kategóriában, Beni nevű lovával lett a 2025-ös esztendő bajnoka két fiatalembert, Bene Balázst és Poczok Bencét is megelőzve.

A fiatal lány a Seregélyesi Baptista Általános Iskola tanulója
Forrás: A szülők felvételei közül

 

