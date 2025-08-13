Egy ötödikes fogathajtó lány nagyszerű sikere

Kisbér-Ászár adott otthont az Ifjúsági Hajtók Országos Bajnoki Döntőjének, melyet egy időben rendeztek meg az FEI Fiatal Fogatlovak Világbajnokságával. A fiatalok kiváló körülmények között, egy nagyon jó versenyen vehettek részt és hajthattak a bajnoki érmekért, ráadásul több neves, világbajnok hajtóval ugyanazon a helyen szerepelhettek. Az esemény méltó zárása volt az idei esztendő versenyeinek, és egyben felkészülési állomásnak számított a jövő évi Európa-bajnokságra, amelyet a Nagyvárad közelében lévő partiumi településen, Fugyivásárhelyen rendeznek meg. Penzer Kamilla, a Seregélyesi Baptista Általános Iskola ötödik osztályos tanulója a kisbéri versenyen a gyermek póni egyesfogat kategóriában, Beni nevű lovával lett a 2025-ös esztendő bajnoka két fiatalembert, Bene Balázst és Poczok Bencét is megelőzve.

A fiatal lány a Seregélyesi Baptista Általános Iskola tanulója

Forrás: A szülők felvételei közül