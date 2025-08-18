augusztus 18., hétfő

Királyi Napok

1 órája

Eddára bulizott Fehérvár.: fotókon mutatjuk az őrületes hangulatot

A Királyi Napok hétfői napjának zárásaként az Edda Műveket köszönthette Fehérvár a Zichy liget színpadán.

Déri Brenda
Eddára bulizott Fehérvár.: fotókon mutatjuk az őrületes hangulatot

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Kör, Álmodtam egy világot, Kölyköd voltam – a legtöbbeknek bizonyára ismerősen csengenek ezek az Edda nóták, amik már sok tíz éve pattantak ki a zenészek fejéből, hétfő este pedig élőben is hallhatták ezeket felcsendülni a Királyi Napok keretén belül a Zichy liget színpadán. 

edda
Ismét óriási bulit csinált az Edda.
Fotó: Fehér Gábor / FMH

Annak, aki nem érkezett elég korán a koncert helyszínére már esélye sem volt arra, hogy az első sorokban álljon, sokan már csak a Fő utcából élvezhették a zenészek játékát. A közönségből kitűnő generációk jól mutatták, az Eddának még ma is igen színes a rajongói tábora és a 40 évvel ezelőtt megszületett dalok még ma is épp akkorát szólnak, mint egykor. 

Galériánkban mutatjuk az Edda koncertjén uralkodó hangulatot:

EDDA a Királyi Napokon

Fotók: Fehér Gábor

 

 

