Eddára bulizott Fehérvár.: fotókon mutatjuk az őrületes hangulatot

Kör, Álmodtam egy világot, Kölyköd voltam – a legtöbbeknek bizonyára ismerősen csengenek ezek az Edda nóták, amik már sok tíz éve pattantak ki a zenészek fejéből, hétfő este pedig élőben is hallhatták ezeket felcsendülni a Királyi Napok keretén belül a Zichy liget színpadán.

Ismét óriási bulit csinált az Edda.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Annak, aki nem érkezett elég korán a koncert helyszínére már esélye sem volt arra, hogy az első sorokban álljon, sokan már csak a Fő utcából élvezhették a zenészek játékát. A közönségből kitűnő generációk jól mutatták, az Eddának még ma is igen színes a rajongói tábora és a 40 évvel ezelőtt megszületett dalok még ma is épp akkorát szólnak, mint egykor.