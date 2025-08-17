38 perce
A nagy Dunaferr kiárusítás – ezeket az ingóságokat vásárolhatja meg szinte bárki
Hónapok óta tart az egykori meghatározó nehézipari nagyvállalat felszámolása. Ahogy a felszámolás előrehalad, sorra kerülnek piacra a Dunaferr eszközei, ingatlanjai és gyártósorait, melyeket árverések során szinte bárki megvásárolhat.
Most sok esetben jelentős árengedménnyel juthat hozzá bárki a gyár korábbi tanműhelyéhez, a szintén Dunaferr tulajdonban álló legendás Vasmű Klubhoz, használt járművekhez, oktatási eszközökhöz, lakásokhoz és szabadidőparkokhoz — írta meg a duol.hu.
De vajon mennyi pénzért vásárolhatjuk meg a Dunaferr ingóságait, például a tanműhelyet?
A felszámolás tételei az ingatlanokból és oktatási célú eszközökből áll, melyek az „egyéb ingóság” kategóriába tartoznak. Az idegen tulajdonú ingatlanon elhelyezkedő felépítmény 6.476 négyzetméter alapterületű és tehermentes, a nyilvántartásban „egyéb” típusúként szerepel. Ez a felépítmény nem önálló ingatlan, hanem kizárólag az építmény képezi a pályázat tárgyát, a földterület nem része az értékesítésnek. A felépítmény becsült nettó értéke 474.700.000 forint.
Az összesen 17.181 darab eszköz becsült nettó értéke 322.200.000 forint. A készlet ipari, oktatási és mérőeszközöket tartalmaz, többek között CNC gépeket, esztergákat, hegesztőberendezéseket, valamint PLC oktatórendszereket, ipari szoftvereket, mikrométereket, keménységmérőket, oszcilloszkópokat, továbbá kéziszerszámokat és szerszámtartókat.
Most hozzájuthatunk a fentieken kívül a gyár egykori autóflottájához, a Vasmű Klubhoz, de lakáspiacon is ráakadhatunk pár érdekes tételre a Dunaferr tulajdonából. Az árakat tekintve némelyik már többed körben kerül meghirdetésre, ez jól látszik a csökkenő árakon.
A duol.hu cikkéből megtudhatja, milyen ingatlanok, eszközök várnak új tulajdonosra, mennyibe kerülnek, és milyen feltételekkel lehet pályázni rájuk. Ez az összeállítás nemcsak a dunaújvárosiaknak, hanem a befektetőknek, vállalkozóknak és a helyi történelem iránt érdeklődőknek is értékes olvasmány.
