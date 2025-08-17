A nagy Dunaferr kiárusítás – ezeket az ingóságokat vásárolhatja meg szinte bárki

Most sok esetben jelentős árengedménnyel juthat hozzá bárki a gyár korábbi tanműhelyéhez, a szintén Dunaferr tulajdonban álló legendás Vasmű Klubhoz, használt járművekhez, oktatási eszközökhöz, lakásokhoz és szabadidőparkokhoz — írta meg a duol.hu.

Lemezalakító üzemhez tartozó szabadidőparkot is eladásra kínálja az egykori Dunaferr

Forrás: duol.hu

De vajon mennyi pénzért vásárolhatjuk meg a Dunaferr ingóságait, például a tanműhelyet?

A felszámolás tételei az ingatlanokból és oktatási célú eszközökből áll, melyek az „egyéb ingóság” kategóriába tartoznak. Az idegen tulajdonú ingatlanon elhelyezkedő felépítmény 6.476 négyzetméter alapterületű és tehermentes, a nyilvántartásban „egyéb” típusúként szerepel. Ez a felépítmény nem önálló ingatlan, hanem kizárólag az építmény képezi a pályázat tárgyát, a földterület nem része az értékesítésnek. A felépítmény becsült nettó értéke 474.700.000 forint.