Vidámság és jó társaság

A kisapostagi nyugdíjasok idén is meghívást kaptak a Kulcsi Vidám Emberek Közössége által szervezett, hagyománnyá vált Duna-menti Nyugdíjas Találkozóra — számolt be a duol.hu.

A Duna-menti Nyugdíjas Találkozó kisapostagi résztvevői

Vidámság, jó társaság és kellemes idő a Duna-menti Nyugdíjas Találkozón

A festői Duna-parti Hajóállomás adott otthont a rendezvénynek, ahol a kellemes idő és a jó társaság teremtette meg a tökéletes hangulatot. A megnyitót követően vidám, zenés, táncos és humoros színpadi produkciók szórakoztatták a közel 250 résztvevőt. A kisapostagi csapat magyar nyelvű olasz slágerekkel aratott sikert, a közönség pedig lelkesen énekelte velük a jól ismert dallamokat.

A házigazdák gondoskodtak a vendéglátásról: frissítők, sütemények és finom ebéd várta a jelenlévőket. A délután operett műsorral és táncoltató slágerekkel folytatódott, sokakat a parkettre csábítva. A találkozó nemcsak szórakoztató program volt, hanem kiváló alkalom a baráti kapcsolatok ápolására és a közösség összetartására is.

