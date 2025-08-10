augusztus 11., hétfő

Duna-menti Nyugdı́jas Találkozó

7 órája

Vidámság és jó társaság

Címkék#Kisapostag#Hajóállomás#Duna-menti Nyugdíjas Találkozóra#Kulcsi Vidám Emberek Közösség

A nyugdíjasok ismét egy színvonalas, vidám hangulatú rendezvényen tölthettek el egy napot. Meghívást kaptak a Kulcsi Vidám Emberek Közössége által szervezett Duna-menti Nyugdíjas Találkozóra. A programról Baranyi-Kásás Margit, a Kisapostagi Nyugdíjas Klub vezetője mesélt.

Feol.hu

A kisapostagi nyugdíjasok idén is meghívást kaptak a Kulcsi Vidám Emberek Közössége által szervezett, hagyománnyá vált Duna-menti Nyugdíjas Találkozóra — számolt be a duol.hu

Duna-menti Nyugdíjas Találkozó
A Duna-menti Nyugdíjas Találkozó kisapostagi résztvevői
Forrás: duol.hu

 

Vidámság, jó társaság és kellemes idő a Duna-menti Nyugdíjas Találkozón

A festői Duna-parti Hajóállomás adott otthont a rendezvénynek, ahol a kellemes idő és a jó társaság teremtette meg a tökéletes hangulatot. A megnyitót követően vidám, zenés, táncos és humoros színpadi produkciók szórakoztatták a közel 250 résztvevőt. A kisapostagi csapat magyar nyelvű olasz slágerekkel aratott sikert, a közönség pedig lelkesen énekelte velük a jól ismert dallamokat. 

A házigazdák gondoskodtak a vendéglátásról: frissítők, sütemények és finom ebéd várta a jelenlévőket. A délután operett műsorral és táncoltató slágerekkel folytatódott, sokakat a parkettre csábítva. A találkozó nemcsak szórakoztató program volt, hanem kiváló alkalom a baráti kapcsolatok ápolására és a közösség összetartására is.

A teljes beszámolót a itt olvashatja.

 

