Horror dugó az autópályán (frissítve!)

A problémát egy műszaki hibás tehergépjármű, azaz egy kamion okozza, amely a külső sávban vesztegel. Az M1-es autópálya 28-as kilométernél a forgalom jelenleg csak egyetlen sávon halad, ami jelentős dugót okoz.

Illusztráció: Hatalmas a dugó az M1-es autópályán, műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban.

Forrás: Tóth Imre/Archív

A kialakult torlódás – az Útinform és az MKIF közlése szerint – hossza már eléri az 5-6 kilométert. A közlekedőknek továbbra is lassabb haladásra és megnövekedett menetidőre kell számítaniuk az érintett szakaszon.

Frissítés!

A műszaki mentés és a helyszínelés zajlik, a torlódás meghaladta a 10 km-t! – közölte az MKIF!