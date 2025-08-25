2 órája
Horror dugó az autópályán (frissítve!)
Óvatosan! Jelentős torlódás alakult ki az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében. Hatalmas a dugó!
A problémát egy műszaki hibás tehergépjármű, azaz egy kamion okozza, amely a külső sávban vesztegel. Az M1-es autópálya 28-as kilométernél a forgalom jelenleg csak egyetlen sávon halad, ami jelentős dugót okoz.
A kialakult torlódás – az Útinform és az MKIF közlése szerint – hossza már eléri az 5-6 kilométert. A közlekedőknek továbbra is lassabb haladásra és megnövekedett menetidőre kell számítaniuk az érintett szakaszon.
Frissítés!
A műszaki mentés és a helyszínelés zajlik, a torlódás meghaladta a 10 km-t! – közölte az MKIF!