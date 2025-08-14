„A kisfiunk élete múlik rajta”: Milliárdos génterápiára gyűjt a család, hogy megmentsék Krisztiánt

A sárbogárdi családnak eszébe sem jutott, hogy egyszer ilyen küzdelemmel kell majd szembenézniük. A kisfiú 2021. június 8-án született, fejlődése teljesen egészségesnek tűnt, semmi nem utalt arra, hogy komoly baj lenne. 2023 januárjában egy vírusfertőzés miatt kórházba került, ahol a vérképe aggasztó eltéréseket mutatott. A további vizsgálatok után jött a megdöbbentő hír: a diagnózis Duchenne-féle izomdisztrófia.

Krisztián Duchenne-féle izomdisztrófia betegségben szenved, a család hősiesen küzd a legkisebb fiú életéért! Fotó: A családtól

Ez egy ritka, genetikai eredetű, gyógyíthatatlan izomsorvadásos betegség, amely előbb a mozgásképességet, később a légzést és szívműködést is ellehetetleníti. A diagnózis után a család minden energiáját a megoldás keresésére fordította és találtak is egy esélyt.

A Duchenne-féle izomdisztrófia nem vár: minden nappal romlik az állapota

Egyedüli reményként a család az Elevidys nevű génterápiában bízik, amelyet az amerikai FDA engedélyezett a még járóképes gyermekek számára. Ez a kezelés lassíthatja a betegség lefolyását, és talán esélyt ad Krisztiánnak egy teljesebb életre. De az ára több mint 1 milliárd forint, és ezt a család önerőből képtelen előteremteni. A részletekről Krisztián édesanyját kérdeztük.

Hogyan derült ki, hogy baj van?

– 2023 januárjában egy vírusfertőzés miatt kerültünk kórházba. Először csak azt hittük, pár nap, és hazamegyünk. De a laborvizsgálatok eredményei nem voltak jók. Jöttek az újabb tesztek, és október 19-én megkaptuk a diagnózist: Duchenne-féle izomdisztrófia. Olyan volt, mintha leforgott volna körülöttünk a világ.

Hogyan lehet kezelni egy ilyen hírt?

– Őszintén? A földbe gyökerezett a lábunk. Egyik napról a másikra omlott össze minden. Előtte semmi nem utalt arra, hogy baj lenne. Egy boldog, mozgékony kisfiú volt. Egyszer csak azt mondják, hogy le fog épülni az izomzata, hogy nem biztos, hogy kamaszkorára járni fog, ez szavakkal leírhatatlan érzés.

Fotó: A családtól

Miben bíznak most? Ha jól tudom létezik egy terápia?

– Igen, az Elevidys génterápia egy új, ígéretes kezelés. De csak azoknak adható, akik még képesek járni. Krisztián szerencsére még jár, de időnk nagyon kevés. Ez a kezelés csak külföldön érhető el, és legalább 1 milliárd forintba kerül. Ezért indítottunk országos gyűjtést.

A család minden követ megmozgat: kontrollokra járnak Budapestre, gyógytornával tartják fent Krisztián izomzatát, és most a legfontosabb céljuk az, hogy időben összegyűljön az 1 milliárd forint a génterápiára.

Hogyan él most Krisztián, és mit tudnak megtenni a gyógyulásáért?

– Félévente járunk Budapestre kontrollra, és itthon, illetve az óvodában is gyógytornával erősítjük az izomzatát. Hamarosan el kell kezdenünk a szteroidos kezelést is, ez talán 1-2 évvel lassíthatja az állapotromlást, de súlyos mellékhatásai lehetnek. Minden napot úgy élünk, hogy próbáljuk megőrizni, ami még működik.

Mit szeretnének üzenni azoknak, akik elolvassák a történetüket?

– Azt, hogy minden forint, minden megosztás számít. Tudjuk, hogy hatalmas az összeg, de nem adjuk fel. Krisztián sem adja fel. Nem pénzt kérünk, időt, esélyt, életet szeretnénk adni a kisfiunknak. Csak együtt sikerülhet.