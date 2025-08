"Ő soha nem hagy el bennünket!" – Hálaadás, hit és közösség a város felett (galéria)

A vasárnap esti szentmisét Spányi Antal megyéspüspök mutatta be, akivel együtt emlékeztek meg a hívek a 3. században élt Donát püspök-vértanúról, akit a szőlősgazdák már a 18. század óta különös tisztelettel öveznek Fehérváron. Az ünnepi alkalomra ezúttal is megtelt a kápolna környéke, és a hívek mellett jelen volt Cser-Palkovics András polgármester, valamint Róth Péter és Östör Annamária, Öreghegy önkormányzati képviselői is.

Donát búcsú az Öreghegyen! Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Donát búcsú a kápolnánál.

A szentbeszédben a megyéspüspök arra figyelmeztetett, hogy bár Isten nélkül is lehet élni, az ilyen élet "szükségszerűen szürkébb és silányabb". Mint mondta, a kápolna története emlékeztet arra, hogy amit egyszer az emberi gyűlölet lerombolt, azt az isteni szeretet újra fel tudja építeni. "Az ember, ha Istenre hallgat, képes jóvá tenni azt is, amit korábban elrontott."

A kápolna története is példázza a közösség kitartását: az eredeti épületet 1733-ban emelték a helyi szőlőművesek kérésére, ám a második világháború pusztítása nyomán elenyészett. A rendszerváltást követően a helyiek összefogásával újjáépült, a búcsúk hagyománya pedig azóta is évről évre él.

Ugrits Tamás plébános, a Magyarok Nagyasszonya Plébánia lelkipásztora beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az elcsendesedés és a hálaadás fontossá vált egy olyan világban, ahol sokan az önállóság és rohanás közepette megfeledkeznek az isteni jelenlétről.

Spányi Antal püspök zárógondolatként hangsúlyozta: - Vegyük észre az Isten ajándékait, próbáljunk meg hálásak lenni. Érezzük meg, hogy Ő soha nem hagy el bennünket, még akkor sem, amikor mi már elfelejtettük, hogy mindig velünk volt. -

"Vegyük észre Isten ajándékait!" Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Donát-búcsú idén is méltó lelki megerősítést nyújtott mindazoknak, akik a város fölé emelkedve - szó szerint és átvitt értelemben is - Istenhez és egymáshoz közelebb kívántak kerülni.