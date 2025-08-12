Dolhai Attila király előadással lepte meg a Királyi Napok közönségét: videón a különleges pillanat

Évről-évre emberek ezereit vonzza a koronázóvárosba a Székesfehérvári Királyi Napok programjainak sokasága. Az augusztus 10-én tartott megnyitó során az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje közben, a zenekar vezetője, Ruff Tamás szinte a semmiből egy meglepetés fellépőt jelentette be, ekkor Dolhai Attila lépett a színpadra.

Dolhai Attila az István, a Király rockopera ikonikus dalát adta elő.

Fotó: ÖKK/ Simon Erika

Dolhai Attila király dallal lépett fel

A Vörösmarty Színház újonnan kinevezett igazgatója az István, a Király rockopera, III. Koppány vezér: Szállj fel, szabad madár! című ikonikus dalát adta elő a nyitógálán, amely után hatalmas ovációban részesítette a közönség.