10 órája
Dolhai Attila király előadással lepte meg a Királyi Napok közönségét: videón a különleges pillanat
Nem akármilyen meglepetés produkciót láthattak a Székesfehérvári Királyi Napok nyitógáláján. A Vörösmarty Színház új igazgatója, Dolhai Attila szórakoztatta a nagy létszámú közönséget.
Dolhai Attila az István a Király rockopera ikonikus dalát adta elő.
Fotó: ÖKK/ Simon Erika
Évről-évre emberek ezereit vonzza a koronázóvárosba a Székesfehérvári Királyi Napok programjainak sokasága. Az augusztus 10-én tartott megnyitó során az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje közben, a zenekar vezetője, Ruff Tamás szinte a semmiből egy meglepetés fellépőt jelentette be, ekkor Dolhai Attila lépett a színpadra.
Dolhai Attila király dallal lépett fel
A Vörösmarty Színház újonnan kinevezett igazgatója az István, a Király rockopera, III. Koppány vezér: Szállj fel, szabad madár! című ikonikus dalát adta elő a nyitógálán, amely után hatalmas ovációban részesítette a közönség.