Nem várt produkció

10 órája

Dolhai Attila király előadással lepte meg a Királyi Napok közönségét: videón a különleges pillanat

Nem akármilyen meglepetés produkciót láthattak a Székesfehérvári Királyi Napok nyitógáláján. A Vörösmarty Színház új igazgatója, Dolhai Attila szórakoztatta a nagy létszámú közönséget.

Dolhai Attila az István a Király rockopera ikonikus dalát adta elő.

Fotó: ÖKK/ Simon Erika

Évről-évre emberek ezereit vonzza a koronázóvárosba a Székesfehérvári Királyi Napok programjainak sokasága. Az augusztus 10-én tartott megnyitó során az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje közben, a zenekar vezetője, Ruff Tamás szinte a semmiből egy meglepetés fellépőt jelentette be, ekkor Dolhai Attila lépett a színpadra.

Dolhai Attila
Dolhai Attila az István, a Király rockopera ikonikus dalát adta elő.
Fotó: ÖKK/ Simon Erika

Dolhai Attila király dallal lépett fel

A Vörösmarty Színház újonnan kinevezett igazgatója az István, a Király rockopera, III. Koppány vezér: Szállj fel, szabad madár! című ikonikus dalát adta elő a nyitógálán, amely után hatalmas ovációban részesítette a közönség. 

@szekesfehervar Meglepetésvendég a Székesfehérvári Királyi Napok nyitógáláján #székesfehérvár #szkn2025 #szekesfehervarikiralyinapok ♬ eredeti hang - Székesfehérvár

 

