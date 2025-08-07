Dinoszauruszok költöznek a Nemzedékek Házába

Igazi különlegesség várja az érdeklődőket Gárdonyban: augusztus 13-a és 17-e között a Nemzedékek Házában lesz ingyenesen megtekinthető Fekécs Zsolt magángyűjteménye, amely közel 300 egyedi dinoszauruszmodellt vonultat fel. A kecskeméti – egyébként nyomdász - gyűjtő évek óta szenvedélyesen gyűjti, festi és teszi egyedivé modelljeit, s célja, hogy minél több helyszínen bemutathassa kollekcióját - így érkezhet ezúttal a Velencei-tó térségébe is anyagával. A kiállítás a Jurassic Park filmek világát idézi meg, ahol a különféle dínókat részletgazdag diorámákban, térhatásban láthatja a közönség.