Parkolás
17 perce
Itt lesz díjmentes a parkolás augusztus 20-án
Fotó: FMH-archív (Nagy Norbert)
„Augusztus 20-án, szerdán az I-II-III. övezetben díjmentes lesz a parkolás Székesfehérváron. A történelmi belvárosba, ami korlátozott várakozási övezet, ezen a napon is csak engedéllyel lehet behajtani, és a parkolásért is díjat kell fizetni!” − tájékoztat a Székesfehérvár Városportál.
