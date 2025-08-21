augusztus 21., csütörtök

Elismerés!

1 órája

Díjat kapott az egyesület a közösségért végzett munkáért

Az Alsószentiváni Falunap keretében vehette át a kitüntetést az egyesület több tagja. A község önkormányzata Alsószentiván Községért díjjal ismerte el a településért végzett kiemelkedő tevékenységüket.

Bokányi Zsolt
Fotó: Az önkormányzat

Fotó: Az önkormányzat

Az elismerést Husvéth Imre polgármester adta át a képviselő-testület határozata alapján. Az egyesület 2020 júniusában alakult, és megalakulása óta számos kezdeményezéssel járult hozzá a helyi közösségi élet gazdagításához. A legjelentősebb programjuk a Szentiván Trail terepfutó verseny, amely 2021-ben indult, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend.

A díjazott egyesület büszke tagjai a rendezvényen! Fotó: Az önkormányzat

A futóverseny mellett adventi programok, kreatív pályázatok, ünnepi akciók, képeslapok és naptárak is fűződnek a nevükhöz. Az elismerés a tagok közös munkáját és elhivatottságát méltatta. A díjátadón az Alsószentiváni Polgárőrség is elismerésben részesült a település közbiztonságáért végzett áldozatos munkájáért.

 

